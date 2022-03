Jasnowidz Wojciech Glanc przepowiada śmierć Putina. "Zostanie użyta jakaś broń biologiczna"

Jeden z najbardziej znanych polskich jasnowidzów, znany czytelnikom z wielu publikacji w mediach, przedstawił widzom swojego kanału na YouTube nową wizję. Wynika z niej, że już w najbliższym czasie zmienią się losy konfliktu w Ukrainie.

Wojciech Glanc jest jasnowidzem i tarocistą. Stał się rozpoznawalny dzięki udziałowi w 2. edycji "Big Brothera" i "Mam Talent". Jak twierdzi, niedawno miał wizję dotyczącą nadchodzącej wojny. Przed oczami jasnowidza pojawił się Putin z tajemniczą "krwawą" cyfrą 21, którą zarówno wizjoner jak i jego widzowie odebrali jako sygnał ostrzegawczy sugerujący datę militarnej agresji 302272. Tym razem Glanc mówi o śmierci Putina i broni biologicznej.

Jasnowidz Wojciech Glanc ma bardzo złe wieści dotyczące toczącej się wojny. Jego zdaniem w konflikcie zostanie wykorzystana broń biologiczna.

To przeczucie niestety mam już od dłuższego czasu [...] widzę padających na ziemię ludzi jakby bez przyczyny. I pojawia się jakiś dziwny dźwięk o bardzo wysokim tonie, który zabija, albo przynajmniej paraliżuje [...] Widzę jakiś pojazd, z jakimiś dziwnymi urządzeniami i to takie niepozorny [...] rodzaj jakiejś broni, o której jeszcze nie słyszeliśmy [...] to działa bardzo lokalnie i bardzo precyzyjnie. Po prostu na pewno usłyszymy o tym, że użyto jakiejś nowej broni [...] nie mówimy tu o czołgu, nie mówimy o rakiecie. Lokalnie zostanie użyta też jakaś broń biologiczna - przepowiada.