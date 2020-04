Johnny Depp dołączył do Instagrama i udostępnił cover The Beatles

Wygląda na to, że epidemia koronawirusa skłoniła Johnny'ego Deppa do wejścia w czeluści internetu. Aktor dołączył bowiem do Instagrama, gdzie udostępnił już zdjęcie i wideo. W ciągu niecałych 24 godzin jego profil zaczęło obserwować ponad 1,9 miliona osób. Jego pierwsze zdjęcie doczekało się natomiast 1,1 miliona polubień. To zapowiadało długaśne wideo, które Depp udostępnił 4 godziny później.

Johnny Depp dołączył do Instagrama

Ośmiominutowe wideo udostępnione na IGTV było poświęcone słowom otuchy Deppa wobec świata. Aktor przyznał także, że dopiero teraz poczuł chęć na dołączenie do mediów społecznościowych:

" Nadszedł czas na to, by otworzyć się na dialog, kiedy ten niewidzialny wróg już zdążył wywołać tyle tragedii i katastrof. Czuję, że potrzebujemy by pomóc sobie nawzajem w tych mrocznych czasach, tych czasach próby - tym, których kochamy, naszym społeczności, samym sobie i światu. "

Depp zachęcił swoich obserwujących, by użyli zamknięcia w domach do bycia kreatywnymi:

" Nie możemy się wyłączyć i poddać tej piekielnej monotonii kwarantanny. Stwórzcie dzisiaj coś, co jutro pomoże nie tylko wam, ale też innym. Zróbcie cokolwiek, co poprawi komuś humor. Rysujcie, czytajcie, malujcie, myślcie, uczcie się, zróbcie film na telefonie, pograjcie na instrumencie - jeżeli nie umiecie, to się pouczcie. "

Depp stwierdził również, że wejście do świata mediów społecznościowych jest dobrym momentem na udostępnienie coveru "Isolation", który aktor wykonał z Jeffem Beckiem. Posłuchać go możecie poniżej: