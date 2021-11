Młodzieżowe Słowo Roku 2021: Poznaliśmy finałową dwudziestkę słów

W końcu poznaliśmy finałową dwudziestkę słów, które zgłoszono do plebiscytu Młodzieżowe Słowo Roku 2021. Są to słowa przesyłane najczęściej, a jednocześnie zgodne z regulaminem. Jest to już szósta odsłona plebiscytu i jak podaje PAP, do pierwszego etapu zgłoszonych zostało prawie dwa i pół tysiąca wyrazów i wyrażeń.

baza wyraz aprobaty, pozytywnych emocji

wyraz aprobaty, pozytywnych emocji boomer przedstawiciel pokolenia urodzonego w latach 40., 50. lub 60.

przedstawiciel pokolenia urodzonego w latach 40., 50. lub 60. cringe żenada, wstyd

żenada, wstyd essa ‘łatwy’ lub okrzyk radości

‘łatwy’ lub okrzyk radości ez ‘łatwy’

‘łatwy’ foliarz ‘wyznawca teorii spiskowych’, w ostatnim roku często o antyszczepionkowcach

‘wyznawca teorii spiskowych’, w ostatnim roku często o antyszczepionkowcach gituwa ocena pozytywna, od git ‘świetnie’

ocena pozytywna, od git ‘świetnie’ IMO skrót od ang. in my opinion

skrót od ang. in my opinion kox, koks zgłaszane najczęściej jako ‘świetnie’, ma jednak wiele znaczeń, m.in. ‘kokaina’, ‘substancja anaboliczna’ oraz ‘osoba trenująca na siłowni, zażywająca takie substancje’

zgłaszane najczęściej jako ‘świetnie’, ma jednak wiele znaczeń, m.in. ‘kokaina’, ‘substancja anaboliczna’ oraz ‘osoba trenująca na siłowni, zażywająca takie substancje’ mrozi reakcja na coś żenującego

reakcja na coś żenującego naura skrót od na razie

skrót od na razie oddaje ‘opłaca się’

‘opłaca się’ pogchamp wyraz zadowolenia, aprobaty, pierwotnie emotikon

wyraz zadowolenia, aprobaty, pierwotnie emotikon rel ‘czuję to samo’, skrót od ang. relatable

‘czuję to samo’, skrót od ang. relatable sheesh wyraz zdziwienia lub zaskoczenia

wyraz zdziwienia lub zaskoczenia sus skrót od suspect lub suspicious ‘podejrzany’

skrót od suspect lub suspicious ‘podejrzany’ sześćdziesiona ‘donosiciel, skarżypyta’, od art. 60 kodeksu karnego o nadzwyczajnym złagodzeniu kary dla sprawcy przestępstwa, który ujawni informacje dotyczące innych sprawców

‘donosiciel, skarżypyta’, od art. 60 kodeksu karnego o nadzwyczajnym złagodzeniu kary dla sprawcy przestępstwa, który ujawni informacje dotyczące innych sprawców śpiulkolot miejsce do spania, słowo nawiązuje do mema, śpiulkać to ‘spać’

miejsce do spania, słowo nawiązuje do mema, śpiulkać to ‘spać’ twoja stara funkcjonuje jako dezaprobująca odpowiedź na pytanie: kto? lub na dowolną inną wypowiedź

funkcjonuje jako dezaprobująca odpowiedź na pytanie: kto? lub na dowolną inną wypowiedź zodiakara dziewczyna, która wierzy w moc znaków zodiaku i często o tym mówi

Wraz z publikacją finałowej listy dwudziestu słów, na stronie sjp.pwn.pl został uruchomiony formularz głosowania, za pomocą którego można wskazać jedno słowo z listy, które zdaniem głosujących zasługuje na miano Młodzieżowego Słowa Roku 2021. Drugi etap plebiscytu zakończy się o północy 30 listopada.

Ponadto z puli zgłoszeń pierwszego etapu jury wybierze trzy, które uzna za najciekawsze językowo i przyzna Nagrodę Jury oraz dwa wyróżnienia. Autorzy tych zgłoszeń otrzymają od PWN nagrody książkowe. Wyniki plebiscytu będą znane na początku grudnia.

Prof. Anna Wileczek z Uniwersytetu J. Kochanowskiego w Kielcach, członkini jury plebiscytu, powiedziała PAP:

Pamiętajmy, że dla młodych ludzi rzeczywistość realna i wirtualna, to dwa oblicza tej samej rzeczywistości, więc nic dziwnego, że młoda polszczyzna w dużej mierze rodzi się i dojrzewa w sieci, a potem przenika do potoczności. Młode słowa mają to do siebie, że często - tak jak sus, czyli podejrzany – swoje życie zaczynają w grze lub śpiulkolot, czyli miejsce do spania – w żartobliwym memie, aby potem stać się popularnymi wiralami i zagościć w codziennej, nie tylko internetowej, komunikacji nastolatków.

Zapytana, czy epidemia COVID-19 wywarła wpływ na słowa używane i zgłoszone do plebiscytu przez młodzież, prof. Wileczek wskazała, że "takie słowa pojawiały się w większym nasileniu w poprzednim plebiscycie". W tym roku w obrębie ponad 10 tys. zgłoszeń są nieliczne przypadki "koronaferii", "koronki", "covidowców" czy "plandemi".

W ubiegłych latach w plebiscycie zwyciężyły takie słowa jak "sztos", "XD", "dzban" i "alternatywka".