Nie żyje aktor z "Peaky Blinders". Miał zaledwie 48 lat

Zmarł Toby Kirkup - brytyjski aktor znany między innymi z serialu "Peaky Blinders". Chociaż nie żyje od wielu miesięcy, to informacja o jego śmierci trafiła do mediów dopiero teraz.

Nie żyje Toby Kirkup, aktor znany z serialu Peaky Blinders

Jak podaje Mirror.co.uk, 29 sierpnia 2020 roku zmarł Toby Kirkup - brytyjski aktor, którego znamy m.in. serialu "Peaky Blinders". Wieść o jego śmierci pojawiła się niemal rok od zgonu. Aktor miał 48 lat i według doniesień prasowych, mężczyzna zmarł w samotności.

Według informacji podanych Yorkshire Live, w sierpniu 2020 roku Kirkup udał się do szpitala Huddersfield Royal Infirmary po tym, jak poczuł bóle w klatce piersiowej i mrowienie w ramionach.

Lekarze uznali, że aktor ma nieżyt żołądka i wysłali go do domu. Po powrocie ze szpitala jego stan się pogorszył - Kirkup zaczął wymiotować i wkrótce doszło do zatrzymania akcji serca. Kilka godzin później zmarł swoim domu w Linthwaiter. Sekcja zwłok wykazała, że jego śmierć nastąpiła w wyniku przyczyn naturalnych.

Rodzina Kirkupa ma jednak wątpliwości co do decyzji podjętych przez lekarzy. Z tego powodu wszczęto śledztwo w sprawie śmierci aktora. 12 lipca 2021 roku Catherine Toner z biura koronera w Huddersfield przekazała informację o problemach Kirkupa z narkotykami i alkoholem, co miało mieć związek z jego zgonem.

Toby Kirkup wystąpił w serialu "Peaky Blinders", wcielając się w policjanta. Był prezenterem w Gaggia Caffe TV. Wystąpił także w serialu "Emmerdale", grał Jamesa Scotta w serialu historycznym "The Mill" oraz brał udział w wojennej produkcji BBC "Testament młodości".

Poza aktorstwem Kirkup pracował również jako scenarzysta, inscenizator i prezenter telewizyjny. Był wielkim miłośnikiem Szekspira. Brał udział w takich przedstawieniach Ragged School Drama w Manchesterze jak "Ryszard III" czy "Henryk V". Miał córkę Isabellę Emilie Kirkup, którą samotnie wychowywał.