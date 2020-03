Nie żyje aktor znany z ról w "Into The Wild" czy "Z Archiwum X"

Roy Dan Call to artysta urodzony w Utah, który przeniósł się do Los Angeles aby rozwijać się w szkole aktorskiej. Jego pierwszy duży występ telewizyjny to udział w dramacie "Barnaby Jones" w reżyserii ojca Seana Penna. Później aktor pojawił się także w serialu "Z Archiwum X", "Domku na prerii" czy "Goldern Years" Stephena Kinga.

Call zagrał także u boku Seana Penna w siedmiu produkcjach takich jak "Colours", "State of Grace" czy "I Am Sam". Aktor ma na koncie także rolę w kultowym "Into The Wild", "Last Man Standing" oraz "Urodzonym 4 lipca". Mężczyzna poza ekranem telewizyjnym i kinowym uwielbiał teatr i występy na żywo.

Aktor przez lata zmagał się z chorobą alkoholową. W 2020 roku odnotował swój 26. rok w pełnej trzeźwości. Cierpiał także na silne bóle pleców, które trwały latami. W 2019 roku przeszedł operację, jednak musiał powtórzyć ją w lutym tego roku.

Niestety w wyniku powikłań po zabiegu Roy Dan Call zmarł 27 lutego 2020 roku. Aktor miał 70 lat, a smutne zdarzenie potwierdziła jego rodzina.

" R.D był twardzielem z zewnątrz, ale prawdziwym dżentelmenem w środku. Na pierwszy rzut oka onieśmielał, a niektórych nawet trochę przerażał. Ale kiedy już poznało się go bliżej, jego bezpośredniość zamieniała się w dziecięcą radość z poznawania ludzi. Był, jaki był, szczery, bezpośredni, zabawny, miał świetne poczucie humoru, nigdy nie stwarzał pozorów ani nie był fałszywy. "

