Pijana wiewiórka hitem internetu! Skąd wzięła alkohol? [WIDEO]

Myślicie, że tylko ludzie lubią sobie golnąć? To jesteście w błędzie. Wideo, które staje się hitem internetu, udowadnia, że po napoje wyskokowe sięgają również gryzonie, a konkretnie wiewiórki.

Pijana wiewiórka- śmieszne wideo hitem internetu

Coraz popularniejszy staje się trend życia w zgodzie z naturą. Ludzie zaczynają przejmować się środowiskiem naturalny, inaczej postrzegają zwierzęta, przechodzą na wegetarianizm i kierują się w życiu ideą zero waste. Okazuje się, że tego typu podejście może czasami poskutkować niespodziewanymi, a nawet bardzo zabawnymi sytuacjami, na których korzystają obie strony - człowiek i natura.

Tak właśnie było w przypadku wiewiórki, która stała się gwiazdą internetu. Wszystko dlatego... że się upiła. Jak do tego doszło, zapytacie, być może w obawie, że jakiś internetowy "dowcipniś" znalazł sposób, by upić zwierzę i bawił się jego kosztem. Nic bardziej mylnego. W przypadku gryzonia z Inver Grove Heights w stanie Minesota zadziała sama Matka Natura.

Osobą odpowiedzialną za uroczy filmik z pijaną wiewiórką jest Katy Morlok, która zamieściła nagranie na swoim kanale w serwisie YouTube. W ciągu kilku dni wideo przyciągnęło prawie dwa miliony użytkowników portalu. Nic dziwnego, zresztą przekonajcie się sami.

Oglądaj

W opisie filmu Morlok wyjaśniła, że wystawiła w ogrodzie zepsute gruszki. Nie chciała marnować owoców, więc postanowiła podzielić się nimi ze zwierzętami, które obecnie przygotowują się do zimy. A że w jej ogrodzie mieszkają wiewiórki, wiedziała, iż darmowa strawa zostanie szybko spałaszowana. Nie przewidziała jednak, że gruszki mogą sfermentować, a co za tym idzie stać się naturalnym źródłem alkoholu. Tak małe zwierzę jak wiewiórka nie musi przyjąć dużej dawki czegoś mocniejszego, by się zataczać. I tak właśnie było w przypadku bohaterki powyższego nagrania.

Widzów zachwyciło, że wiewiórka reaguje na alkohol zupełnie jak człowiek. Wideo udowadnia, jak bardzo podobni jesteśmy do innych ssaków. Chyba wszyscy wiedzą o alkoholowych upodobaniach słoni, które również wykorzystują sfermentowane owoce, by się od czasu do czasu zrelaksować. Teraz okazuje się, że za kołnierz nie wylewają również wiewiórki. Na szczęście gruszkowy alkohol nie zaszkodził zwierzątku. Wygląda nawet na to, że nie miało kaca, bo na drugi dzień wróciło w to samo miejsce po więcej. Mamy nadzieję, że bohaterka śmiesznego filmiku nie podpadnie w alkoholizm...