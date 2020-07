Przepowiednia Piusa X: Czy Franciszek będzie ostatnim papieżem?

Istnieje wiele przepowiedni dotyczących końca papiestwa i Kościoła. Według niektórych interpretatorów Franciszek może być ostatnim papieżem przepowiedzianym jeszcze przed wiekami. Co na temat końca papiestwa mówił Pius X?

Pius X urodził się w 1835 roku. Jego pontyfikat trwał od roku 1903 do 1914. Na kartach historii zapisał się jako pionier ruchu liturgicznego, który ułatwił chorym uczestnictwo we Mszy Świętej.

W 1909 roku papież Pius X podczas jednej z oficjalnych audiencji niespodziewanie przewrócił się i zapadł w pewien rodzaj śpiączki. Z relacji świadków wynikało, że wyraz twarzy Ojca Świętego zmieniał się w drastyczny sposób i widać było, że duchowny był przerażony.

"

To, co widziałem, było straszne. Nie wiem tylko, czy chodziło o mnie, czy o mego następcę. Zobaczyłem papieża uciekającego z Watykanu pomiędzy trupami swoich kapłanów. Ukryje się on w jakimś nieznanym miejscu, lecz po krótkim czasie umrze śmiercią gwałtowną "