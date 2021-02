Eduard Seleznev to rosyjski kanibal, którego zbrodnia wstrząsnęła światem. Podczas zakrapianej alkoholem imprezy zabił i zjadł trzech swoich kolegów. Resztę życia spędzi w więzieniu.

Seryjny morderca i kanibal w jednej osobie, czyli Eduard Seleznev został skazany na dożywocie. 12 lutego 2021 roku Sąd Najwyższy w Rosji oddalił apelację od wyroku 51-letniego przestępcy. Resztę życia spędzi w więzieniu.

Eduard Seleznev - kanibal z Rosji, który zjadł trzech kolegów dostał dożywocie

Czasem horrory czy thrillery wydają się małym piwem w porównaniu z tym, co dzieje się w prawdziwym życiu. Niektóre scenariusze są bowiem tak przerażające, że żaden człowiek by ich nie wymyślił.

Tak właśnie było w przypadku Eduarda Selezneva - mieszkańca Archangielska, który został skazany na dożywocie za zamordowanie i zjedzenie trzech mężczyzn. Do potwornych przestępstw doszło pomiędzy marcem 2016 i marcem 2017 roku. Kiedy sprawa wyszła na jaw, mężczyzna został okrzyknięty "kanibalem z Archangielska". Jak podaje Daily Mail, Seleznev nie wyjdzie z więzienia do końca życia.

Podczas procesu sądowego Seleznev przyznał się do zasztyletowania swoich trzech przyjaciół w wieku 59, 43 i 34 lata. Zabijał ich podczas imprez. Gdy padali upojeni do nieprzytomności przestępca mordował kolegów, a następnie wykorzystywał ich zwłoki jako pożywienie. Szczątki swoich ofiar gotował, a następnie spożywał. Te części ciała, które zdaniem Selezneva nadawały się do konsumpcji, ciął na mniejsze kawałki i przechowywał je w plastikowych torbach. Pozostałości pozbywał się w miejskiej rzecze.

Kiedy zaginięcie jednej z ofiar wzbudziło podejrzenia, Seleznev udał się do domu zamordowanej osoby i powiedział jej rodzicom, że zniknięcie wiąże się z przeprowadzką za pracą do innego miasta. Tę samą historię przedstawiał policjantom podczas przesłuchania. Poprzednie ofiary nie stanowiły dla kanibala problemu, ponieważ nie miały rodziny.

Podczas procesu wyszło na jaw, że Seleznev żywił się nie tylko ludzkim mięsem. Kiedy był głodny, łapał zwierzęta, takie jak psy, koty, gołębie, czy mniejsze ssaki znajdowane na ulicy, a następnie gotował je i zjadał. Policji udało się odnaleźć pozostałości po trzech mężczyznach zamordowanych przez Selezneva, ale zwłoki były w takim stanie, że trudno było je zidentyfikować.

Trzy morderstwa nie były pierwszą poważną zbrodnią Rosjanina. Mężczyzna odsiedział 13 lat w więzieniu za podwójne zabójstwo, którego dokonał wiele lat wcześniej. Psychiatrzy uznali Selezneva za zdrowego umysłowo i w pełni odpowiedzialnego za zabicie swoich trzech przyjaciół. Rosyjski kodeks karny nie obejmuje kanibalizmu, więc oskarżony był sądzony jedynie za morderstwo i bezczeszczenie zwłok. Po ponownej ocenie wszystkich dowodów Rosyjski Sąd Najwyższy skazał Selezniewa na dożywocie bez możliwości zwolnienia warunkowego.