Rosyjski Batmobil skonfiskowany przez policję. Właściciel usłyszał zarzuty [WIDEO]

Choć Moskwa to nie Gotham City, każdy ma swojego Batmana. Rosyjski odpowiednik słynnego superbohatera naraził się ostatnio władzom. Wszystko z uwagi na jego środek lokomocji, słynny Batmobil, który został zarekwirowany przez policję, z powodu nieprzystosowania do warunków drogowych. Właściciel usłyszał łącznie trzy zarzuty.

Rosyjski Batmobil skonfiskowany przez policję

W sobotę 22 lutego 2020 roku, rosyjscy policjanci przeżyli nie mały szok. W końcu nieczęsto spotyka się superbohaterskie auta na ulicach miast. Nie mniej jednak, w godzinach wieczornych przy Alei Kutuzowowskiego w Moskwie, funkcjonariusze natrafili na imponujące znalezisko - auto do złudzenia przypominające pojazd Batmana z filmu "Batman v Superman: Świt Sprawiedliwości". Z miejsca zauważyli, że pojazd jest ogromny i znacząco przekracza dopuszczalne normy, a co więcej, z pewnością nie posiada homologacji do ruchu ulicznego.

Jak się następnie okazało, samochód to cacko "domowej roboty" i został wykonany osobiście przez 32-letniego właściciela. Nie był również zarejestrowany i nie mógł być dopuszczony do eksploatacji. Auto zostało odholowane na policyjny parking, a mężczyzna usłyszał łącznie trzy zarzuty: braku odpowiedniej dokumentacji, poruszania się pojazdem o zbyt dużej masie oraz poruszania się pojazdem stwarzającym niebezpieczeństwo dla innych uczestników ruchu.

Łączna wartość rosyjskiego Batmobilu to aż 3.4 miliona złotych. Oświadczenie w sprawie wydał stołeczny oddział Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Nie ujawniono danych mężczyzny, wykluczono jednak jego powiązania z przestępczym półświatkiem.

