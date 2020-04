W Indonezji wybuchło 6 wulkanów na raz, w tym Krakatau. Słup dymu i popiołu ma 15 km [WIDEO]

Kolejne tragiczne wydarzenie spotkało Ziemię w 2020 roku. Po wybuchu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 i ogromnych pożarach w rejonie elektrowni w Czarnobylu, w Indonezji nastąpiła właśnie niespodziewana eksplozja sześciu wulkanów na raz.

W Indonezji wybuchło 6 wulkanów

Wśród nich jest legendarny wulkan Anak Krakatau (Krakatoa). Wybuch usłyszeli nawet mieszkańcy znajdującej się 150 km dalej Dżakarty. Poprzednia erupcja doprowadziła do powstania tsunami, które zabiło ponad 400 osób.

Erupcja indonezyjskiego wulkanu Krakatau mieszczącego się między wyspami Jawa i Sumatra w indonezyjskiej prowincji Lampung była największa od grudnia 2018 roku. Wulkan wybuchł w piątek 10 kwietnia 2020 wieczorem o 21.58 czasu lokalnego, wyrzucając w powietrze ogromne ilości lawy i gigantyczną chmurę popiołu.

Erupcja trwała 38 minut i 4 sekundy i w szczytowym momencie spowodowała wyrzut popiołu na wysokość ponad 500 metrów. Do drugiej erupcji doszło po ok. 40 minutach, o godzinie 22.35 i trwa ona do tej pory. Z Krakatau wciąż wydobywa się lawa i dym

W sumie w Indonezji wybuchło 6 wulkanów na raz:

Kerinci (alert poziomu 2 w 4-stopniowej skali)

Anak Krakatau (poziom 2)

Merapi (poziom 2)

Semeru (poziom 2)

Ibu (poziom 2)

Dukono (poziom 2)

Wcześniej (31 marca 2020) na indonezyjskiej wyspie Jawa doszło do spektakularnej erupcji wulkanu Merapi. Wyrzucił on ze swego wnętrza pyły na wysokość około 7 kilometrów, co doprowadziło do paraliżu okolicznych lotnisk.

Jednak do najtragiczniejszej erupcji doszło w 1883 roku. Ówczesna erupcja została uznana za najbardziej gwałtowną i katastrofalną we współczesnym świecie. Jej siłę wybuchową określono na 13 tys. razy większą od bomby atomowej zrzuconej na Hiroszimę.

Po erupcji powstało tsunami. Łącznie aż 165 wsi i miast uległo zniszczeniu, a zginęło ponad 36 tys. osób.

