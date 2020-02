Wiedźmin 3 zanotował wzrost sprzedaży o 554%. Efekt serialu Netfliksa

Takie wiadomości czule łechcą naszą narodową dumę. Adaptacje „Wiedźmina”, dzieła Andrzeja Sapkowskiego, cieszą się na całym światem ogromnym zainteresowaniem. Wiedźmin 3: Dziki Gon uznawany jest za jedną z najlepszych gier wszech czasów, a serial Netfliksa stał się najchętniej oglądaną produkcją serwisu w historii.

Pisarz wbił co prawa największym fanom Geralta strzałę prosto w serce, oznajmiając że „Wiedźmin” nie jest ani trochę polski lub słowiański, nie powinno to jednak przeszkadzać za bardzo w świętowaniu kolejnego sukcesu gry CD Projekt RED.

W USA, w których po premierze „Wiedźmina” Netfliksa wykupiono wszystkie książki Sapkowskiego i trzeba było robić błyskawiczny dodruk, bardzo chętnie sięgano także po Dziki Gon. Wzrost sprzedaży był spektakularny.

Wiedźmin 3 z gigantycznym wzrostem sprzedaży. Pomogła premiera na Switchu i serial Netfliksa

Jak wynika z danych NPD, Wiedźmin 3: Dziki Gon sprzedawał się w grudniu 2019 roku o 554% lepiej, niż w analogiczny miesiącu 2018 roku.

Spora część tego wyniku to kopie gry sprzedawane na konsolę Nintendo Switch. Jeśli uwzględnić tylko gry na PS4, Xbox One oraz PC, wzrost sprzedaży wyniósł tok do roku 63%. To spektakularny sukces dla gry liczącej sobie już 5 lat , a i tak sprzedającej się całkiem dobrze, co pokazują wyniki finansowe CD Projekt RED.

Niedoszacowane przez wydawnictwo zainteresowanie książkami Sapkowskiego wzrosło rok do roku o 562%, wynosząc sagę na listy bestsellerów.

