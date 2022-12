Christopher Nolan odwzorował pierwszy test bomby atomowej na potrzeby swojego nowego filmu

Jesteśmy coraz bliżej premiery filmu "Oppenheimer", czyli nowej produkcji Christophera Nolana. Ten przedstawi nam Cilliana Murphy'ego w tytułowej roli J. Roberta Oppenheimera, jednego z głównych twórców bomby atomowej dla USA, szefa naukowego projektu Manhattan. Ten na przestrzeni lat był postacią dość niejednoznaczną, a Nolan postara się opowiedzieć historię tego człowieka.

Chociaż Nolan oczywiście nie zbudował prawdziwej bomby atomowej na potrzeby swojego filmu, bo byłoby to raczej skrajnie nieodpowiedzialne, to opowiedział, że razem ze swoimi współpracownikami starali się jak najbardziej oddać realistyczność pierwszych testów tej broni bez użycia komputerowych efektów specjalnych.

Jak opowiedział w rozmowie z Total Film:

Ale nie tylko próba odwzorowania wybuchu wojny atomowej w warunkach filmowych była "wyzwaniem praktycznym" - Nolan pierwszy raz w życiu podjął się zrobienia biografii historycznej, co również wiązało się z logistycznymi problemami:

To jest opowieść o niewyobrażalnych rozmiarach. Definitywnie jeden z najbardziej wymagających projektów, które kiedykolwiek realizowałem, jeśli chodzi o skalę i tematykę. Mieliśmy mnóstwo ogromnych logistycznych i praktycznych wyzwań. Na szczęście pracowałem ze świetną ekipą i każdy dał z siebie wszystko. Do końca tego projektu zostało jeszcze mnóstwo pracy, ale kiedy widzę efekt końcowy, kiedy składam ten film, to jestem podekscytowany tym, co udało się nam dokonać.