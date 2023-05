Powstaje film o Adamie Mickiewiczu. Wiemy, kto zagra główną rolę

Telewizja Polska postanowiła zrealizować film o Adamie Mickiewiczu o tytule "Niepewność". Z informacji prasowej TVP dowiadujemy się, że główną rolę zagra Nikodem Rozbicki, Aleksandra Piotrowska będzie mu towarzyszyła jako Maryla Wereszczakówna, a za kamerą stanie Waldemar Szarek.

Jak opowiedział prezes TVP Mateusz Matyszkowicz:

Dla Waldemara Szarka to jest dzieło życia. To jest film, o którym marzył od dawna. Oddaje mu się całkowicie. Zresztą TVP już od dawna marzyła, żeby zrealizować film lub serial o Adamie Mickiewiczu. Wszystkie propozycje, które tutaj spływały, były mało satysfakcjonujące. (...) Brakowało czegoś, co faktycznie oddawałoby, przybliżało postać Mickiewicza i pomagałoby widzowi zrozumieć, kim był Adam Mickiewicz i z czego wyrosła jego poezja. A jednocześnie, by była to historia angażująca widza, opowiadająca w sposób niebanalny o tej postaci, angażująca go emocjonalnie.