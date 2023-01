2023 rok ledwo co się zaczął, a Netflix już anuluje programy. Tym razem padło na serial z Maciejem Musiałem

Netflix anulował 2. sezon serialu 1899 od twórców Dark

Netflix zdecydował się wejść w 2023 rok z przytupem i idąc po trupach. Jedną z pierwszych decyzji serwisu w raczkującym jeszcze roku jest anulowanie 2. sezonu serialu "1899" od Barana Bo Odara i Jantje Freise, czyli ludzi odpowiedzialnych za sukces "Dark". Informacją podzielili się sami twórcy w smutnym poście noworocznym.

"1899" zadebiutował pod koniec listopada 2022 roku i zbierał dość dobre recenzje - na Rotten Tomatoes ma ponad 70% przychylnych ocen i od krytyków, i od widzów. Do tego pierwszy sezon oglądano w ciągu miesiąca przez prawie 88 milionów godzin, więc jak na międzynarodową produkcję jest dobrym wynikiem. Wygląda jednak na to, że nie były to cyferki wystarczająco dobre.

Możemy spekulować, dlaczego Netflix podjął taką, a nie inną decyzję. Raczej możemy spokojnie wykluczyć ogólny poziom produkcji - tak jak wspomnieliśmy, "1899" zdobywał całkiem dobre oceny. Jasne, nie był najbardziej wybitną produkcją w historii, ale dużo gorszych seriali otrzymuje kolejne sezony.

Jak mówi stare polskie powiedzenie: "Jeśli nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze" i wydaje się, że ta mądrość ludowa jest najprawdopodobniej prawdziwa i w tym przypadku.

Tak jak wspomnieliśmy, sprawę potwierdzili sami twórcy serialu Jantje Freise i Baran Bo Odar. Wystosowali krótkie oświadczenie za pomocą Instagrama w poniedziałek 2 stycznia. Czytamy w nim:

Z ciężkim sercem przekazujemy wam informację, że "1899" nie doczeka się nowych odcinków. Bardzo chcielibyśmy móc dokończyć tę wspaniałą przygodę w drugim i trzecim sezonie, tak jak zrobiliśmy to z "Dark", ale czasami rzeczy po prostu nie układają się zgodnie z planem. Takie jest życie.

Twórcy oczywiście zdają sobie sprawę z tego, że decyzja może rozczarować miliony widzów na całym świecie. Pragną jednak wyraźnie podkreśli, że są niezwykle wdzięczni każdej osobie, która obejrzała serial i wybrała się z nimi w tę wspaniałą podróż.