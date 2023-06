5 Polek dostało zaproszenie do Amerykańskiej Akademii Wiedzy i Sztuki Filmowej. To wielkie wyróżnienie w świecie filmu.

Amerykańska Akademia Wiedzy i Sztuki Filmowej zaprezentowała listę 398 osób, które mogą do niej dołączyć. Na długiej liście znalazły się również Polki, m.in. aktorka Joanna Kulig. Zaskoczeniem jest fakt, że do członkostwa zaproszono też muzyków - wcześniej do Akademii mogły dołączyć osoby jedynie zawodowo związane z kinem.

Joanna Kulig zdecyduje o Oscarach. Wielkie wyróżnienie dla Polki

Kolejny raz Amerykańska Akademia Wiedzy i Sztuki Filmowej zaprosiła do siebie twórców, którzy mają szanse zasilić jej szeregi. W poprzednich latach takie zaproszenie trafiało tylko do osób związanych z przemysłem filmowym, ale to się zmieniło. W tym roku na liście znaleźli się też muzycy, np. Taylor Swift, Davidz Byrne czy The Weekend.

Wśród 398 osób zaproszonych do Akademii znalazło się też 5 Polek, m.in. aktorka Joanna Kulig. Kto jeszcze dostąpił tego zaszczytu? Zaproszenie trafiło do Agnieszki Smoczyńskiej, reżyserki musicalu "Córki Dancingu", operatorki Jolanty Dylewskiej ("W ciemności"), jak również montażystki Agnieszki Glińskiej i scenarzystki Ewy Piaskowskiej, które pracowały przy filmie "IO" Jerzego Skolimowskiego.

Poza 5 Polkami wyróżnienie trafiło m.in. do reżyserów Daniela Kwana i Daniela Scheinerta, jak również do aktora Austina Butlera, który zagrał główną rolę w filmie "Elvis". Zaproszenie wysłano również do m.in. Paula Mescala ("Aftersun" i "Normalni ludzie") czy Nicholasa Houlta ("Wielka", "Renfield").

Osoby, które otrzymały takie zaproszenie muszą potwierdzić chęć przystąpienia do Amerykańskiej Akademii Wiedzy i Sztuki Filmowej. Wtedy staną się pełnoprawnymi członkami i będą mogły decydować o tym, do kogo trafią statuetki Oscarów.

