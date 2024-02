Mamy nowy polski hit? Ta komedia podbiła serca Polaków

Mamy tu piękną opowieść o miłości, która ukazuje nam losy człowieka… nie do końca pozytywnego. Chodzi o to, iż Maks jest typowym kobieciarzem, a do tego jeszcze ma nawyk kłamania z ogromną łatwością. Łatwo sobie wyobrazić, że tego typu osoba nie jest dobrym wzorem do naśladowania, ale czy ten mężczyzna skrywa w sobie coś, co zaskoczy wszystkich widzów? Nagle ta polska komedia zaczęła cieszyć się gigantycznym zainteresowaniem!

Polacy chętnie oglądają „Skołowanych”

Media już obiegają nagłówki dotyczące tego, iż „Skołowani” od tygodnia zaliczają się do grona najpopularniejszych filmów Netfliksa w Polsce. Jest to komedia z dużym nastawieniem na elementy obyczajowe. Bardzo ciekawe jest to, że gdy film trafił do kin, wtedy udało się wygenerować niepokojąco słabe zainteresowanie wśród widzów, którzy po prostu niechętnie kupowali bilety.

Jednak sprawa rozwinęła się w taki sposób, że produkcja otrzymała drugą szansę dzięki streamingowi. Widzowie korzystający z Netfliksa, zaskakująco chętnie zapoznają się z tą historią. O co konkretnie chodzi? Z oficjalnego opisu możemy się dowiedzieć, iż młoda, atrakcyjna kobieta, bierze Maksa za niepełnosprawnego, więc kobieciarz postanawia brnąć w to nietypowe kłamstwo, licząc na kolejny łatwy podryw. Ostatecznie wszystko zbacza w zaskakującym kierunku, gdyż Maks zostaje przedstawiony Julii, która porusza się na wózku. Sprawy mocno się komplikują!

