Dwie zagraniczne gwiazdy dołączyły do line-upu Pol'and'Rock Festival 2023

Oto kolejne gwiazdy, które dołączyły do line-upu Pol'and'Rock Festival. 29. Najpiękniejszy Festiwal Świata odbędzie się w dniach 3-5 sierpnia 2023 roku, już po raz drugi na płycie byłego lotniska Czaplinek-Broczyno w województwie zachodniopomorskim.

Pol'and'Rock Festival 2023: 2 kolejne gwiazdy dołączyły do line-upu

Prawdziwi mistrzowie eklektycznej muzyki pojawią się na Dużej Scenie 29. Pol'and'Rock Festival, by zaczarować Najpiękniejszą Publiczność Świata swoim urzekającym repertuarem!. Mowa o Royal Republic - szwedzkich wirtuozach uzależniającego rock'n'rolla.

Odkąd ich ścieżki przecięły się na Akademii Muzycznej w Malmö w 2007 roku - chwilę przed tym, jak wypuścili swoje pierwsze światowe hity Tommy Gun i Full Steam Spacemachine - Royal Republic kultywują ideę "wszystkie chwyty dozwolone", konsekwentnie sprzeciwiając się przyklejaniu łatek. Żadnych granic, żadnych ograniczeń. W jednej minucie potrafią zaserwować lukrowe popowe brzmienie, a w następnej zmiażdżyć widownię buldożerem mocnego trashowego uderzenia.

Porywający, bezpretensjonalny hardcore prosto z Quebec City w Kanadzie! Get The Shot to zespół, który garściami czerpie z tradycji hardcore punka lat 90. i łączy je z elementami thrash metalu lat 80. Nikogo nie może zabraknąć w moshpicie!

Zespół ma na swoim koncie ponad 500 koncertów na trzech kontynentach, w tym na największych międzynarodowych scenach, takich jak Hellfest, Jera on Air i Summerbreeze. Członkowie Get The Shot pozostają wierni podstawowym wartościom sceny hardcore’u – autentyczności, równości i walce z zaślepionym systemem.

Pol'and'Rock Festival 2023: Kto zagra?

Festiwal jest darmowy i niebiletowany. Poza Royal Republic i Get The Shot na festiwalu zagrają też Apollo 440, Spin Doctors, Biohazard, Carpenter Brut, Napalm Death, Brodka, DRAIN, While She Sleeps, Zalewski, Bullet for My Valentine, Saint City Orchestra i The Scratch.