Oto kolejna gwiazda, która zagra na 29. Pol'and'Rock Festival

29. edycja Pol'and'Rock Festival zbliża się wielkimi krokami. Jurek Owsiak zdradził, kogo zobaczymy już w przyszłym roku na Najpiękniejszym Festiwalu Świata. Przypomnijmy, że wcześniej ogłoszoną gwiazdą był zespół Biohazard.

29. Pol'and'Rock Festival: Ogłoszono kolejną gwiazdę imprezy

Czas na prawdziwą petardę. Na Dużej Scenie 29. Pol'and'Rock Festival, który odbędzie się na byłym lotnisku Czaplinek-Broczyno, wystąpią Spin Doctors.

Kończąc prace nad ich siódmym albumem, Spin Doctors ruszają z Nowego Jorku w świat na kolejną trasę koncertową, by jak zawsze - od ponad 30 lat - podbić serca fanów swoją nieprzewidywalnością i kolejnymi hitami. Ich muzyczna twórczość skutecznie wymyka się rockowym konwenansom, co świetnie ilustrują ich flagowe numery ,,Two Princes" czy ,,Little Miss Can't Be Wrong".

29. Pol'and'Rock Festival odbędzie się w dniach 3-5 sierpnia 2023 r., już po raz drugi na płycie byłego lotniska Czaplinek-Broczyno. Czaplinek znajduje się w województwie zachodniopomorskim, niedaleko jezior Drawsko i Czaplino, ok. 125km od Szczecina.