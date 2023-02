29. Pol'and'Rock Festival z kolejnym ogłoszeniem gwiazdy. Kto zagra na imprezie?

Dobra wiadomość dla wszystkich fanów muzyki elektronicznej i rocka! Czas się przygotować na jedyną w swoim rodzaju muzyczną przygodę - Apollo 440 wyląduje na Dużej Scenie 29. Pol'and'Rock Festival.

29. Pol'and'Rock Festival z kolejnym ogłoszeniem gwiazdy

Noko i dwóch braci, Howard i Trevor Gray, w latach 90. założyli zespół, stając się pionierami rytmów elektronicznych. Stworzyli mieszankę doładowaną sporą dawką postmodernistycznej rock'n'rollowej swawoli i wstrząsnęli rynkiem, grając muzykę taneczną na żywo.

Rozpoczęli od intensywnych tras koncertowych dookoła świata w latach 90. i 2000., a następnie występowali jako główne gwiazdy festiwali muzycznych w Europie w latach 2007-2019. W 2023 r. muzycy z Liverpoolu znów ruszają w trasę, zapraszając do współpracy grono wspaniałych artystów, m.in. wokalistę Mary Bykera, DJa Harrego K, basistę Mikeyego Cusicka, keyboardzistę Ashleya Krajewskiego oraz niesamowitego perkusistę Cliffa Hewitta.

Oglądaj

Apollo 440 są znani z takich klasyków jak "Stop The Rock”, “Ain’t Talkin’ ‘Bout Dub” czy “Krupa”. Ale to nie wszystko. Kapela stoi także za nagraniami ścieżek dźwiękowych do filmów “Zagubieni w kosmosie” oraz “Aniołki Charliego”.

Kabaret Paranienormalni zasila skład 29. Pol'and'Rock Festival. Grupa z Jeleniej Góry występuje na polskiej scenie już ponad 18 lat. Rozśmieszają, dzielą się dobrą energią i co najważniejsze — gdy mogą, to pomagają innym! Występy Paranienormalnych to przede wszystkim obserwacje zjawisk obyczajowych i społecznych, fenomenów popkultury i przyrody. Relacje damsko-męskie, absurdalne postacie i sytuacje z życia codziennego to tematy, które pojawiają się w ich żartach.

29. Pol'and'Rock Festival - line-up

Kolejna edycja Pol'and'Rock Festival odbędzie się w dniach 3-5 sierpnia 2023 r., już po raz drugi na płycie byłego lotniska Czaplinek-Broczyno w województwie zachodniopomorskim. Poza Apollo 440 na festiwalu zagrają też Spin Doctors, Biohazard, Carpenter Brut i Napalm Death.