Aerosmith zawiesza pożegnalną trasę koncertową. Steven Tyler nie może śpiewać

Aerosmith to amerykańska legenda rocka, która na początku maja zapowiedziała szczegóły swojej pożegnalnej trasy koncertowej. Muzycy wydali wówczas oświadczenie, w którym przyznali, że „czują, że nadszedł czas, aby to zakończyć”. Zdradzili też, że mimo zakończenia zawodowej współpracy, koledzy z zespołu pozostaną rodziną. W oświadczeniu pojawiła się wzmianka o dalszych wspólnych działaniach, nie wiadomo jednak, jak dokładnie miałyby one wyglądać.

Swoją decyzją grupa zasmuciła fanów na całym świecie. A tych jest sporo, bo od powstania zespołu upłynęło 53 lata. W tym czasie Aerosmith uzbierał ogromną liczbę słuchaczy. Niestety wiosną zespół zapowiedział pożegnalną trasę koncertową, która zaplanowana została na wrzesień 2023 roku.

Aerosmith wstrzymuje pożegnalną trasę koncertową

Zespół słowa dotrzymał i wraz z nadejściem września wystartowali z koncertowaniem. Zaplanowanych jest łącznie 40 występów w Stanach Zjednoczonych. Trasa rozpoczęła się 2 września w Filadelfii. Niestety po kilku występach wokalista Steven Tyler zaczął mieć problemy z głosem. Zespół został zmuszony do podjęcia decyzji o wstrzymaniu trasy. Swoją decyzję ogłosili w mediach społecznościowych. Muzyk doznał poważnego uszkodzenia strun głosowych, które doprowadziło do krwawienia. Lekarz zakazał wokaliście dalszych występów przez najbliższe 30 dni. Koncerty, które zostały zaplanowane na ten czas, zostały przełożone na przyszły rok.

Zespół ma wznowić trasę 11 października.

