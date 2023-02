Chcesz zagrać na Mystic Festival? Zgłoś się do konkursu Road to Mystic 2023!

Mystic Coalition i Antyradio zapraszają zespoły do wzięcia udziału w drugiej edycji konkursu Road to Mystic 2023! Co zrobić, by wygrać?

Road to Mystic 2023 - zagraj na Mystic Festival!

Road to Mystic jest konkursem dla zespołów, które chcą i powinny wystąpić na Mystic Festival, ale w tym roku nie dostały od nas zaproszenia. Możecie mieć w dorobku tylko nagrania demo, ale wasza dyskografia może też liczyć kilka płyt – staż i zasługi na początku tej drogi nie mają znaczenia.

Dowolny jest również rodzaj wykonywanej muzyki, dopóki wpisuje się w linię programową naszego festiwalu – a więc death i black będą w porządku, heavy metal i thrash też, do tego stoner, grind, hardcore, sludge, doom, gothic, post-metal… Wszystko jedno, co gracie, byle publiczność Mystic Festival chciała tego słuchać.

Żeby wziąć udział w Road To Mystic trzeba wypełnić formularz dostępny na stronie festiwalu i czekać na przyjęcie zgłoszenia. Na śmiałków czekamy do 6 marca!

Wszystkie zgłoszenia dopuszczone do konkursu utworzą listę zespołów, na które fani muzyki będą mogli głosować od 10 do 31 marca. Do ścisłego finału trafią trzy grupy, które uzyskają najwięcej głosów oraz jeden zespół wskazany przez jury (tzw. dzika karta). Jury zastrzega sobie możliwość nie przydzielenia dzikiej karty – wtedy przechodzi kapela, która w głosowaniu uplasowała się na czwartym miejscu.

Najlepszą czwórkę poznamy 5 kwietnia, a już 13 kwietnia odbędzie się koncert finałowy w gdańskim klubie Drizzly Grizzly (tym samym, który na festiwalu przeistacza się w Sabbath Stage). Finał Road to Mystic połączony będzie z koncertem Soilwork, Kataklysm i Wilderun – w odbywającym się za ścianą, w B90. Zespół, który tego wieczoru najbardziej przypadnie do gustu jurorom konkursu otrzyma zaproszenie na Mystic Festival 2023, a jego muzyka zostanie zaprezentowana na antenie Antyradia.

Występy konkursowe oceniać będzie jury w składzie: Adam Brzeziński, Bartosz Cieślak, Jarosław Anzhellmo Giers, Jarosław Kowal i Jarek Szubrycht.

Już dziś zgłoś swój zespół na konkurs Road to Mystic!