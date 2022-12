Ciężkie granie na Mystic Festival 2023. Kto dołączył do line-upu?

Czas na kolejną porcję informacji o artystach, którzy zagrają podczas Mystic Festival. Do line-upu dołączyli Godflesh, Grave, Planet of Zeus oraz Birds in Row.

Mystic Festival 2023: Godflesh, Grave, Planet of Zeus i Birds in Row dołączają do line-upu

Magazyn ''Terrorizer" umieścił debiutancki album Godflesh - ''Streetcleaner'' z 1989 roku na pierwszym miejscu zestawienia „Najcięższych płyt w historii”. Nie bez powodu, już przy otwierającym materiał „Like Rats” wszyscy zbierali szczęki z podłogi. Łatwo sobie wyobrazić, co będzie się działo na koncercie Godflesh na Mystic Festival 2023.

Oglądaj

Debiut Grave, czyli „Into the Grave” (1991), był jedną z tych płyt, które zdefiniowały szwedzką szkołę death metalu jako jedyną zdolną stawić czoła amerykańskiej nawałnicy. Mijały lata, zmieniał się skład zespołu, ale intensywność, siła tej muzyki pozostają bez zmian.

Planet of Zeus grają wypadkową stoner metalu z hard rockiem, czasem wypuszczając się w psychodeliczne, pustynne błądzenia i robią to nadzwyczaj skutecznie. Zespół pochodzi z Grecji, ale groove ewidentnie mają zza oceanu. Natomiast Birds in Row to francuskie trio, które od dekady kanalizuje najtrudniejsze emocje w formie znakomitego hardcore/screamo.

Udział w festiwalu potwierdzili również Ghost, Gojira, Testament, Meshuggah, The Hellacopters, Behemoth, Exodus, Watain, Phil Campbell and the Bastard Sons (z setem Motörhead), Voivod, Moonspell, Perturbator, Alcest, Greg Puciato, Primitive Man, Sleep Token, Carpathian Forest, Lord Of The Lost, Unleashed, Lucifer, Bury Tomorrow, Heriot, Undeath i Soen.

Mystic Festival 2023: Gdzie kupisz karnety?

Mystic Festival 2023 odbędzie się 7-10 czerwca w Gdańsku na terenie Stoczni.

Obecnie w sprzedaży:

Karnety czterodniowe Early Birds, w cenie 639 złotych.

Karnety czterodniowe Early Birds VIP, w cenie 899 zł.

Mystic Camp: nocleg – 99 zł

Mystic Camp: parking dla samochodu osobowego - 99 zł

Mystic Camp: parking dla kampera – 399 zł

Karnety możecie nabyć również za pośrednictwem serwisu eBilet – w ofercie sprzedaż ratalna, kupujesz dziś, płacisz później. Patronat nad Mystic Festival objęło Antyradio.