Danzig wystąpi w Polsce i zagra w całości debiutancki album [DATA, MIEJSCE, BILETY]

Organizatorzy Mystic Festival ogłosili kolejnego headlinera imprezy - będzie nim legenda amerykańskiego metalu – Danzig. Koncert w Gdańsku będzie jednym z dwóch europejskich występów grupy w tym roku. Co więcej, Danzig zagra w Stoczni swój kultowy debiutancki album w całości.

Danzig wystąpi w Polsce na Mystic Festival [DATA, MIEJSCE, BILETY]

W 1987 roku narodził się nowy zespół Glenna Danziga, charyzmatycznego frontmana Samhain i Misfits. Z Szatanem w tekstach i na obrazku, był stopem heavy metalu, bluesa i Elvisa w dźwiękach… Powstanie Danzig było prawdziwym wydarzeniem na muzycznej scenie. Tym bardziej, że debiutancki album zespołu, zatytułowany po prostu „Danzig”, był pierwszą płytą wydaną z nalepką Def American, wytwórni Ricka Rubina, również producenta tego kultowego materiału. Wysłuchamy go w Stoczni w całości, podczas koncertu, który będzie jednym z dwóch, absolutnie wyjątkowych występów Danzig w Europie w 2023 roku.

Fot. materiały prasowe

Przypominamy, że udział w festiwalu potwierdzili również Ghost, Gojira, Meshuggah, Behemoth, The Hellacopters, Testament, Watain, Moonspell, Perturbator, Exodus, Voivod, Alcest, Sleep Token, Unleashed, Carpathian Forest, Grave, Soen, Phil Campbell and the Bastard Sons (z setem Motörhead), Godflesh, Primitive Man, Earthless, Lucifer, Greg Puciato, Lord Of The Lost, Horskh, Heriot, Sylvaine, Employed To Serve, Planet Of Zeus, Antimatter, Darkher, Ne Obliviscaris, LLNN, Pupil Slicer, Birds In Row, Undeath, Lili Refrain, Bury Tomorrow, Orbit Culture oraz Pure Bedlam.

Mystic Festival 2023 odbędzie się 7-10 czerwca w Gdańsku. Więcej informacji i bilety znajdziecie na naszej stronie: www.mysticfestival.pl

Mystic Festival 2023: Sprzedaż karnetów

Karnety czterodniowe Early Birds, w cenie 639 złotych – w tej cenie w sprzedaży do 24 grudnia

Karnety czterodniowe Early Birds VIP, w cenie 899 zł.

Mystic Camp: nocleg – 99 zł.

Mystic Camp: parking dla samochodu osobowego - 99 zł.

Mystic Camp: parking dla kampera – 399 zł.

Karnety możecie nabyć również za pośrednictwem serwisu eBilet – w ofercie sprzedaż ratalna, kupujesz dziś, płacisz później: www.ebilet.pl