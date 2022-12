Nowe ogłoszenie Mystic Festival 2023. Kto dołączył do line-upu?

Mystic Festival powiększa swój skład. Do line-upu dołączyli Antimatter, Darkher, Lili Refrain, Pure Bedlam to zespoły, które wystąpią na scenie pod kuratelą Iron Realm Productions. Ten szyld oznacza, że możemy spodziewać się klimatycznej muzyki, która przeniesie nas w różne wymiary mroku.

Mystic Festival 2023: Kolejne ogłoszenie gwiazd

Antimatter

Solowy projekt Micka Mossa, doskonale w Polsce znany i ceniony za unikalne połączenie gotyckiej ponurości, progrockowej elegancji i triphopowej melancholii. Kilka tygodni temu ukazał się nowy album Antimatter, zatytułowany „A Profusion of Thought”, kolejny udany rozdział przejmującej opowieści o złożoności ludzkiej natury.

Lili Refrain

Mieszka w Rzymie, ale do swojej muzyki nie wpuszcza zbyt dużo słońca. Lili Refrain jest wokalistką, multiinstrumentalistką i przede wszystkim kompozytorką, cenioną za utrzymywanie kruchej równowagi pomiędzy rockową ekspresją a prawdą folku i rytualnym transem. Jej tegoroczny album „Mana”, to zgodnie z tytułem afirmacja siły życia, również w jego najmroczniejszych aspektach.

Darkher

Pod tym pseudonimem już od dekady przyzywa burze Jayn Maiven, wokalistka, gitarzystka i kompozytorka z północnej Anglii. W jej eterycznym śpiewie i ciemnych brzmieniach, w słowach i kompozycjach, czają się samotność, melancholia, potęga natury i tajemnica śmierci. Tegoroczny album „The Buried Storm” najlepszym dowodem.

Pure Bedlam

Kwartet z Katowic, tworzony przez doświadczonych muzyków, znanych m.in. z takich grup jak In2Elements czy Mentor. Grają zupełnie nie po polsku, czerpiąc inspiracje z post-rocka, grunge’u czy gotyku, ale przemierzają te dawno odkryte lądy nowymi, własnymi ścieżkami. Łatwo to sprawdzić na wydanym niedawno mini-albumie „The Sightseer”.

Przypominamy, że udział w festiwalu potwierdzili również Ghost, Gojira, Testament, Meshuggah, The Hellacopters, Behemoth, Exodus, Watain, Phil Campbell and the Bastard Sons (z setem Motörhead), Voivod, Godflesh, Moonspell, Perturbator, Alcest, Greg Puciato, Grave, Earthless, Primitive Man, Sleep Token, Carpathian Forest, Lord Of The Lost, Unleashed, Lucifer, Bury Tomorrow, Employed To Serve, Orbit Culture, LLNN, Ne Obliviscaris, Heriot, Undeath, Pupil Slicer, Soen, Sylvaine i Horskh.

Mystic Festival 2023: Ceny karnetów

Mystic Festival 2023 odbędzie się 7-10 czerwca w Gdańsku na terenie Stoczni. Więcej informacji i bilety znajdziecie na naszej stronie: www.mysticfestival.pl

Obecnie w sprzedaży:

Karnety czterodniowe Early Birds, w cenie 639 złotych

Karnety czterodniowe Early Birds VIP, w cenie 899 zł

Mystic Camp: nocleg – 99 zł

Mystic Camp: parking dla samochodu osobowego - 99 zł

Mystic Camp: parking dla kampera – 399 zł

Karnety możecie nabyć również za pośrednictwem serwisu eBilet – w ofercie sprzedaż ratalna, kupujesz dziś, płacisz później: www.ebilet.pl