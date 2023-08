David Draiman przerwał koncert. Ruszył na pomoc zapłakanej dziewczynce [WIDEO]

David Draiman z zespołu Disturbed rozczulił serca wielu osób. Wokalista metalowej formacji przerwał koncert i zszedł do małej dziewczynki, która rozpłakała się podczas występu.

Wizerunek metalowca często spotyka się z niezrozumieniem ze strony sporej ilości społeczeństwa. Wiele osób boi się często łysych, brodatych i dużych panów, którzy potrafią nieźle nakrzyczeć podczas występu.

Metalowcy mogą wyglądać, jak chcą, ale w głębi serca to bardzo fajni ludzie o naprawdę dobrym sercu. Kolejny raz się o tym przekonaliśmy, a wszystko to za sprawą wokalisty zespołu Disturbed, Davida Draimana.

Wokalista Disturbed przerwał koncert dla małej dziewczynki

Podczas występu w West Palm Beach na Florydzie, David Draiman w pewnym momencie przerwał występ i nie zastanawiając się długo, zszedł do małej dziewczynki, która rozpłakała się podczas koncertu. Wokalista z pewnością zdaje sobie sprawę, że ich muzyka, a czasem oni sami mogą niektórych przestraszyć.

Mała dziewczynka oglądała koncert zza barierek w pierwszym rzędzie. Jak wytłumaczyli zdarzenie internauci, młoda fanka śpiewała wszystkie utwory, co nie umknęło uwadze Davida. Postanowił zaprosić ją na scenę, aby wystąpiła razem z zespołem. Pomysł jednak nie spodobał się dziewczynce, która natychmiast wybuchnęła płaczem.

Poruszony zachowaniem fanki, wokalista natychmiast zszedł ze sceny i udał się w jej kierunku z przeprosinami.

Wszystko w porządku. Nie chciałem cię przestraszyć. Nic ci nie jest? Obiecujesz? Och, kochanie, przez ciebie czuję się teraz okropnie. - przepraszał muzyk.

Po przeprosinach artysta zwrócił się do publiczności, wyrażając wdzięczność, za to, że na koncertach Disturbed panuje niemal rodzinna atmosfera. Zaznaczył, że nie ma znaczenia, kim się jest, ani skąd się pochodzi, jeśli fani spotykają się we wspólnym muzycznym celu.

Reakcja wokalisty spotkała się z wielkim szacunkiem ze strony fanów. Po sieci krąży też nagranie z całego wydarzenia. Zobaczcie sami.

