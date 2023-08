Tak kartele narkotykowe świętują koncerty Lany Del Rey w Meksyku [WIDEO]

Jeżeli narkotykowe kartele mają twój wizerunek na magazynkach do swojej broni automatycznej… to wiedz, że coś się dzieje. Fani Lany Del Rey wiedzą i właśnie dlatego postanowili wyrazić swój sprzeciw!

Na wstępie warto zaznaczyć, że temat jest trudny do jednoznacznej oceny. Z jednej strony, nie ma się czym chwalić, gdy przestępcy nanoszą twój wizerunek na swoją broń, czyż nie? Jednak z drugiej strony… mimo wszystko nie da się ukryć, że jeśli takie rzeczy mają miejsce, wtedy musi to świadczy o naprawdę dużej popularności, a to już chyba coś pozytywnego?

Może najlepiej po prostu zapytać fanów artystki, bo chodzi tu o wizerunek Lany Del Rey. Otóż wygląda na to, że miłośnicy jej muzyki nie są zadowoleni. Świat obiegły wieści o tym, iż fani Lany Del Rey wręcz proszą kartele narkotykowe o to, żeby w końcu przestały nanosić jej twarz na magazynki do swoich karabinów automatycznych.

Filmik zebrał ponad 24 mln wyświetleń

Krótkie nagranie obejrzano już miliony razy. Zamieszczono przy nim komentarz z wyjaśnieniem, że przestępcy właśnie tak celebrują koncert artystki w Meksyku. Warto dodać, iż nie wszyscy byli oburzeni naklejkami z Laną Del Rey, a niektórzy wręcz doszukali się tu… pewnego rodzaju przepisu na konkurs popularności.

Jeden z użytkowników X, niejaki Dwayne, powiedział wprost: Szach-mat Taylor Swift. A gdzie są twoje dedykowane naklejki na broni karteli narkotykowych?

Miejmy nadzieję, że to tylko chwilowa moda i gwiazdy showbiznesu nie będą zabiegać o uwagę przestępców.

Dziękujemy za przeczytanie artykułu do końca! Po więcej informacji zachęcamy do odwiedzenia naszego Facebooka , Twittera, TikToka i Instagrama. Żeby posłuchać, co teraz gramy, kliknij w poniższy baner!