Po zapowiedzianej niedawno, pierwszej od 5 lat płycie Fall Out Boy ogłasza europejską trasę koncertową, która zacznie się 17 października 2023 roku właśnie w Polsce. Ich pierwszy headlinerski koncert nad Wisłą odbędzie się na warszawskim Torwarze, a pre-sale oraz ogólna sprzedaż biletów wystartują w przyszłym tygodniu. Bilety na ten koncert będziecie mogli wygrać na antenie Antyradia.

Fall Out Boy zagra koncert w Polsce [DATA, MIEJSCE, BILETY]

17 października 2023 na warszawskim Torwarze z pewnością będzie świetnym wieczorem, również dlatego że przed Fall Out Boy zagra wymykająca się wszelkim klasyfikacjom PVRIS oraz nothing,nowhere.

Fot. materiały prasowe

Bilety w cenie od 149 zł trafią do ogólnej sprzedaży 17 lutego o 10:00, ale już od 15.02 będą dostępne w pre-sale’ach razem z płytą zespołu oraz u organizatora Fource Entertainment.

Patronat nad koncertem Fall Out Boy objęło Antyradio.

Zespół zaczynał jako undergroundy zespół na scenie hardcore, jednak zamiłowanie do nośnych melodii oraz inspiracje sceną emo błyskawicznie uczyniły z nich jedną z najpopularniejszych pop-punkowych formacji ostatnich 20 lat. Obecnie mogą pochwalić się milionami sprzedanych albumów oraz wieloma multi-platynowymi hitami.

Na czele Fall Out Boy stoi wokalista Patrick Stump oraz charyzmatyczny, uwielbiany przez tabloidy basista Pete Wentz. Zapowiadany na 24 marca ósmy album “So Much (For) Stardust” jest swoistym powrotem do korzeni. Ukaże się on pod labelem Fueled By Ramen, który wydał debiutancki album Fall Out Boya, a w Polsce wyda go Warner Music Poland. Producentem krążka został natomiast po raz kolejny Neal Avron, wcześniej współpracujący z grupą przy kultowych albumach “From Under the Cork Tree”, “Infinity on High” oraz “Folie à Deux”.