Fall Out Boy powraca po 5 latach z nową płytą i żegna się z gitarzystą. Posłuchaj ''Love from the Other Side'' [WIDEO]

Zespół zaprezentował groteskowy teledysk do nowej piosenki zapowiadającej nadchodzący album. Niestety oprócz dobrych informacji pojawiły się smutne wieści - z Fall Out Boy odszedł Joe Trohman.

Długo musieliśmy czekać na nowy materiał Fall Out Boy, bo aż 5 lat. Zespół podzielił się singlem zapowiadającym nadchodzącą płytę, co więcej okazało się, że z kapeli odszedł gitarzysta. To będzie burzliwy i pracowity rok dla Fall Out Boy.

Fall Out Boy powraca po 5 latach z nową płytą i żegna się z gitarzystą. Posłuchajcie ''Love from the Other Side''

Jeszcze w grudniu 2022 w rodzinnym mieście muzyków pojawiły się plakaty oraz informacje z lokalnych gazetach o powrocie ''FOB8''. Kapela podzieliła się również tajemniczym nagraniem, w którym pojawił się fragment nowego utworu.

18 stycznia wypada 5. rocznica wydania albumu "Mania" i właśnie tego dnia zespół podzielił się nowym singlem zatytułowanym "Love from the Other Side", który zapowiada album "So Much (For) Stardust''. Krążek ukaże się 24 marca 2023 roku.

Na tym jednak nie koniec nowości w obozie Fall Out Boy, jednak kolejna informacja nie jest tak pozytywna. Gitarzysta Joe Trohman postanowił odejść z Fall Out Boy, by skupić się na swoim zdrowiu psychicznym. Na razie nie wiadomo, kto miałby zastąpić muzyka.