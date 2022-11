Fest Festival 2023 ogłosił rockową gwiazdę. Sprawdź ceny biletów

Yungblud pojawi się w przyszłym roku na Fest Festival 2023. Impreza odbędzie się w dniach 9-13 sierpnia 2023 w Parku Śląskim w Chorzowie. Kto jeszcze dołączył do line-upu imprezy?

Yungblud zagra na Fest Festival 2023. Ile kosztują bilety?

10 sierpnia w Chorzowie zobaczymy Yungblud. Rzadko pojawia się artysta taki jak Yungblud, który dla całego pokolenia Z stał się rockandrollowym idolem z plakatu. Nieustannie opowiadając się za dziwakami, odmieńcami i osobami z marginesu społecznego, Yungblud zgromadził legiony oddanych fanów z całego świata, którzy co wieczór przychodzą na jego wyprzedane koncerty i z taką pasją wykrzykują każde słowo jego piosenek, jakby od tego zależało ich życie.

Do line-upu Fest Festival 2023 dołączyli The Chemical Brothers, Two Feet, The Stickmen Project oraz Gibbs. Sprawdźcie ceny karnetów na nadchodzącą edycję festiwalu: