FEST Festival zostanie odwołany? Jest komentarz prezesa spółki

Kiedyś pisaliśmy o tym, że FEST Festival to "najładniejsza impreza w Polsce". Oczywiście każdy będzie miał swoją opinię w temacie, jednak trzeba przyznać, że jest tu mowa o ważnym wydarzeniu. W związku z tym myślimy, że najnowsze wieści krążące po sieci, to coś potencjalnie przykrego, a także niezwykle ważnego.

Czy FEST Festival zostanie odwołany?

Od rana jest głośno o tegorocznym FEST Festivalu i o tym, że może zostać odwołany. Początkowo internet został rozgrzany do czerwoności przez nieoficjalne wieści w temacie. Onet, patron medialny festiwalu ustalił, iż wstrzymano sprzedaż biletów, a artyści powoli usuwają konkretne terminy ze swoich harmonogramów związanych z imprezą.

Jakby tego było mało, pojawił się jeszcze komentarz prezesa spółki, Marcina Szymanowskiego, który powiedział wprost, że trwa szukanie pieniędzy, bo m.in. wpływy z przedsprzedaży biletów nie były wystarczające, a sytuacja sprowadza się do braków na poziomie 5 mln zł, niezbędnych do opłacenia podwykonawców.

Natomiast na łamach Wyborczej informowano, że jeszcze w czwartek na terenie festiwalowym odbywały się prace przy budowie sceny. Jednakże w piątek rano robotnicy zeszli z placu budowy i zaczęli wywozić kluczowy sprzęt.

Nawet sponsorzy powoli zaczęli usuwać swoje kampanie reklamowe. Później Łukasz Adamczyk, rzecznik chorzowskiego magistratu informował, że jest zalewany telefonami w sprawie odwołania Fest Festivalu. Niestety, sytuację komplikował fakt, że pomimo zabrania się za liczne próby kontaktu z organizatorami, rzecznik nie odniósł na tym polu sukcesów. Prawdopodobnie oświadczenie organizatora pojawi się około godziny 15 w piątek.

Ciężarówki z materiałami do budowania sceny odjeżdżają, w sieci zrobiło się ogromne zamieszanie. Całość naprawdę nie wygląda najlepiej. W tej chwili losy FEST Festivalu stoją pod znakiem zapytania i to zaledwie na kilka dni przed imprezą. Co więcej, ASZ:dziennik, który również jest patronatem medialnym festiwalu (choć to strona satyryczna), podaje informację z dopiskiem "to prawda", że wydarzenie nie odbędzie się.

Po więcej informacji zachęcamy was do odwiedzenia naszego Facebooka oraz Instagrama.