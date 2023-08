Pierwsi uczestnicy 29. Pol’and’Rock Festival już zostali przywitani przez Jurka Owsiaka. Tegoroczna 29. edycja imprezy, podobnie jak w roku ubiegłym, odbywa się na terenie lotniska Czaplinek-Broczyno. Jak przebiegł 1. dzień wydarzenia? Jeżeli nie możecie być na Pol'and'Rock Festival to koniecznie włączcie Antyradio, które transmituje wybrane koncerty ze swojego specjalnego, panoramicznego studia na terenie imprezy.

Pol'and'Rock Festival wystartował! Jak przebiegł 1. dzień imprezy?

Pierwszy dzień Pol'and'Rock Festival upłynął pod znakiem zmiennej pogody - na przemian padało i świeciło słońce. Festiwalowiczom to jednak zupełnie nie przeszkadzało i bawili się pod sceną do upadłego. Zobaczcie relację z pierwszego dnia imprezy.

Polscy wykonawcy przyciągnęli wczoraj najwięcej ludzi pod główną scenę. Lady Pank zaserwował swoim fanom najbardziej znane hity. Podobnie było na koncercie Krzysztofa Zalewskiego. Krzysiek to wulkan na scenie i jego energia udzieliła się publiczności. Wszyscy szaleli przy jego muzyce do ostatniej piosenki.Tego dnia na Dużej Scenie wystąpili również The Rumjacks, Napalm Death czy Bullet for my Valentine. Dzień zamknął świetny występ kultowego już Apollo 440. Zespół odwiedził ekipę Antyradia w specjalnym, panoramicznym studiu i podczas rozmowy zdradził, że muzycy są na etapie przygotowywania materiału na nową płytę. Nie podali jednak, kiedy można będzie się jej spodziewać.



Fot. foto: Antyradio; fotoartem3

Studio Antyradia odwiedził również Jan Borysewicz oraz Szymon Chwalisz – wyspecjalizowany w technice aerografu artysta, malarz, grafik oraz designer. Tym razem Szymon przygotował gitarę marki Be Joe by Silent Scream. Ten nietuzinkowy instrument ma jeden gryf basowy, a drugi elektryczny. Można grać na obu gryfach na raz. Jeżeli chcecie być na bieżąco, słuchajcie Antyradia, które transmituje wybrane koncerty z Pol'and'Rock Festival oraz zaprasza muzycznych gości do swojego studia. Kulisy możecie zobaczyć na naszych social mediach - również na TikToku, z którym właśnie wystartowaliśmy.

Pol'and'Rock Festival (wcześniej Przystanek Woodstock) to największy w Polsce i jeden z największych w Europie festiwali muzycznych, organizowany od 1995 roku przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, stanowiący podziękowanie dla społeczeństwa za styczniowy Finał WOŚP.Po więcej informacji zachęcamy was do odwiedzenia naszego Facebooka oraz Instagrama.