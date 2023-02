Frozen Sun Festival powraca z drugą edycją imprezy! Impreza ogłosiła gwiazdy, wśród nich Batushka

Frozen Sun Festival - oto gwiazdy metalowej imprezy w Warszawie

Organizatorzy Frozen Sun Festival, który z miejsca stał się niejako kultowy, zdradzili datę i gwiazdy 2. edycji imprezy. Wydarzenie odbędzie się 24 czerwca 2023 roku w klubie Progresja w Warszawie. Oprócz tego poznaliśmy skład koncertu, którego gwiazdą będzie...

Батюшка (black/doom metal, Polska)

Sukces albumu „Litourgiya” (2015) zelektryzował świat ekstremalnego metalu. Z anonimowego projektu, Батюшка stał się jednym z najpopularniejszych zespołów metalowych na świecie. Niespotykana wcześniej wizja, w której metalowe brzmienie nasycone zostało prawosławną estetyką i jej symbolami, robiła wrażenie zarówno w odsłonie studyjnej, jak i na koncertach, które zyskały renomę muzycznych ceremonii.

Cztery lata po debiucie, Батюшка wróciła z albumem „Панихида”, opisywanym jako "obrazoburcze ujęcie prawosławnego nabożeństwa żałobnego":

Jelonek (rock eksperymentalny)

To jednocześnie nazwisko, pseudonim artystyczny oraz tytuł solowego projektu muzycznego skrzypka Michała Jelonka. "Jelonek" to w zdecydowanej większości muzyka instrumentalna z przewodnią rolą skrzypiec oraz instrumentów smyczkowych w rockowo metalowym towarzystwie gitar i perkusji.

Na koncertach oprócz swoich autorskich utworów wykonuje także rockowe "przeróbki" muzyki klasycznej takich kompozytorów jak Vivaldi, Paganini, Chopin, Chaczaturian, Rossini i innych klasyków a także Jimi Hendrix, Beastie Boys czy Boney M.

Devil In Me (hardcore)

Pięcioosobowy skład prosto z Lizbony w Portugalii. Swoim brzmieniem wypełnia dziurę między nowoczesnym metalem a klasycznym nowojorskim hardcorem lat 90. Ciężką pracą i niesamowitą energią sceniczną na stałe weszli do pierwszej ligi, koncertując z najlepszymi przedstawicielami gatunku na świecie!

UKĆ (black metal)

Jednoosobowy projekt, za którym stoi multiinstrumentalista Łukasz Icanraz Sarnacki znany ze współpracy z takimi zespołami jak Corruption, Devilish Impressions, Christ Agony, Virgin Snatch, Darzamat i wiele innych. Atmosferyczny black metal wykonywany przez UKĆ jest do granic przepełniony szczerymi emocjami okraszonymi bardzo głębokimi, poruszającymi tekstami w języku polskim. Występ zespołu na Frozen Sun Festival będzie debiutem sceniucznym UKĆ.

It Follows (grungecore)

"Nirvana na koksie" to określenie które na stałe przylgnęło do IT Follows niczym Nancy Spungen do Sida Viciousa.

Quartet z Puszczykowa od 2018 roku firmuje swoją muzykę mianem - grungecore. Charakterystyczny tembr, ciężko strojone gitary w anturażu gruzu oraz metalowej dynamiki to deskrypcja, której nie sposób zaprzeczyć.

Unbeaten (hardcore)

Bydgoska ekipa reprezentująca heavy hardcore. Muzycznie zespół czerpie zarówno z klasycznych szybkich riffów, jak i rytmiki w nowojorskim stylu czy beatdown'owych zwolnień. W ciągu zaledwie kilku lat aktywności zdążyli dzielić scenę z takimi zespołami jak Hatebreed, Walls Of Jerycho, Madball czy Negative Approach. Obecnie szykują się do wydania nowego, trzeciego już EP.

From Today (thrash/hardcore)

Zespół ponownie zagości na FSF! Wraz z obietnicą nowego i niegranego materiału oraz ekscytujących featuringów.

Pandrador (death metal)

W swojej muzyce, z każdym albumem, zespół zdecydował się prezentować odmienne stylistyki, które spajane są przez wspólny rdzeń ekstremalnego metalu. Image grupy nawiązuje do znanych z nordyckich sag i mitologii - Einheriarów. Zespół ma na swoim koncie demo „Śmierć Baldura” z 2017, a w 2020 wydał swój debiutancki album, „Ov Rituals, Ov Ancestors, Ov Destiny”. Dużymi krokami przygotowuje się także do premiery jego następcy – „Seiðr”.