Sprawdźcie, kto dołączył do line-upu nowego wydarzenia w Krakowie, Hard Rock Heroes Festival.

To będzie prawdziwe święto dla wszystkich fanów hard rocka. 12 czerwca 2023 roku w Tauron Arena Kraków odbędzie się Hard Rock Heroes Festival. Headlinerem festiwalu będzie Deep Purple. Organizatorzy zdradzili, kogo jeszcze zobaczymy tego dnia w Krakowie.

Hard Rock Heroes Festival z kolejnymi gwiazdami. Kto zagra obok Deep Purple?

Wśród gości specjalnych Hard Rock Heroes Festival pojawią się tacy artyści jak szkocka grupa Nazareth, polską scenę reprezentować będzie Kruk & Wojtek Cugowski.

Nazareth to formacja, której nie trzeba przedstawiać żadnemu miłośnikowi hard rocka. Grupa na muzycznej scenie działa już od 1968 roku i ma na koncie 25 płyt studyjnych, z czego najnowsza, "Surviving the Law" ukazał się w kwietniu tego roku.

Kruk to formacja, która doskonale znana jest polskim fanom purpurowych brzmień. Najnowszy album nagrany wspólnie z Wojtkiem Cugowskim, "Be There", ukazał się z kwietniu zeszłego roku. Muzyka Kruka wymyka się sztywnym definicjom – czerpie inspiracje z klasycznego hard rocka spod znaku Deep Purple czy Rainbow, zespół nie boi się też długich rozbudowanych kompozycji i flirtu z bardziej progresywnymi dźwiękami.

Hard Rock Heroes Festival 2023: Sprzedaż biletów

Ceny biletów w przedsprzedaży/ w dniu koncertu: