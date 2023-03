2023 to bardzo pracowity czas dla grupy Hunter. Już 10 marca rozpocznie swoją trasę koncertową Fuck The War Tour, która zawita m.in. do Warszawy, Gdyni, Olsztyna czy Poznania. Co więcej, kapela kończy nagrywanie akustycznej płyty oraz obchodzi 20-lecie albumu "MedeiS".

Hunter rusza w trasę Fuck The War Tour i kończy prace nad nową płytą: "Kontynuujemy nasz antywojenny protest"

Wokalista Huntera, Paweł "Drak" Grzegorczyk, tak opowiedział o planach kapeli:

W związku z tym, że niestety wojna w Ukrainie trwa nadal kontynuujemy również i my nasz protest. Do tego obchodzimy w tym roku 20-lecie płyty "MedeiS", na której również jest wiele antywojennych utworów. Jesteśmy także na finiszu nagrań naszej płyty akustycznej więc setlista tej trasy będzie bardzo urozmaicona. Zaprosiliśmy wiele zespołów i Gości Specjalnych, którzy będą pojawiać się na poszczególnych koncertach i których ogłaszamy systematycznie w naszych socjal mediach.

Muzyk dodaje:

To będzie pod wieloma względami bardzo wyjątkowa trasa i bardzo liczymy, że fani dołączą do nas tak jak zrobili to na jesieni ubiegłego roku. A zrobili to tak, że szczęki nam opadły i długo nie podnosiły. Tak czy inaczej zapraszamy Wszystkich bardzo serdecznie. Jeśli chcecie dołączyć do głosu protestu - będziemy czekać.

Sprawdźcie, jak prezentuje się nadchodząca trasa koncertowa grupy Hunter:

