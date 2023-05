Jarocin Festiwal 2023 z pełnym składem. Mnóstwo polskich gwiazd i specjalny projekt!

Jarocin Festiwal 2023 - pełen skład, data, bilety

Do line-upu wydarzenia dołączają: Zalewski śpiewa Niemena, Lech Janerka, Rita Pax, Żurkowski, Izzy & the Black Trees, Cinemon, Carnal, Lock Down, Blues Monkey, STORO oraz Stahoo. Legendarne święto muzyki gitarowej rozpocznie się już za niespełna 2 miesiące! Bilety są dostępne w sprzedaży na www.jarocinfestiwal.pl.

Soulfly, Agnieszka Chylińska, Nosowska, Tomek Lipiński + Goście, Zalewski śpiewa Niemena, T.Love, Lech Janerka, Renata Przemyk, Moskwa, Strachy na Lachy, Proletaryat, Voo Voo, Ga Ga Zielone Żabki, Luxtorpeda, WaluśKraksaKryzys, Myslovitz, Rita Pax, Fisz Emade Tworzywo, Closterkeller, Big Cyc, Żurkowski, Anieli, The Bullseyes, Masala Soundsystem, Masturbator, Wrona, Izzy & the Black Trees, Baika, Cinemon, Carnal, Happy Pills, 1125, Lock Down, Blues Monkey, STORO, Stahoo – to wszyscy artyści i artystki, których koncerty w połowie lipca (14-16.07) usłyszy publiczność zgromadzona w Jarocinie.

Dla muzyków koncerty w Jarocinie mają szczególne, a czasem nawet bardzo symboliczne znaczenie. Tutaj zaczęła się historia wielu z nich. Nierzadko też to właśnie z jarocińską publicznością chcą celebrować istotne wydarzenia, dlatego i w tym roku w programie festiwalu nie zabraknie jubileuszy, gości specjalnych i muzycznych niespodzianek. Moskwa zagra koncert z okazji 40-lecia, z kolei Closterkeller i Big Cyc świętować będą 35 lat na scenie.

Od premiery albumu Zalewski śpiewa Niemena mija 5 lat, a projekt wciąż zachwyca. Zalewski uznał, że to dobry moment na powrót do utworów Czesława Niemena. Na koncercie można spodziewać się piosenek, które nie znalazły się na płycie. Oprócz Zalewskiego na scenie pojawiają się także siostry Paulina i Natalia Przybysz.

Ponadto w Jarocinie wystąpi jedna z najbardziej oryginalnych osobowości polskiej muzyki rockowej, czyli Lech Janerka. Artysta od ponad 40 lat konsekwentnie nie ulega żadnym trendom. Muzyczny samouk debiutował w 1982 r. jako gitarzysta basowy, wokalista, autor tekstów i lider zespołu Klaus Mitffoch.

Rita Pax to projekt, który powstał z inspiracji rockiem lat 60., psychodelią i soulem – unowocześnionych i przefiltrowanych przez wrażliwość muzyków. Paulina Przybysz jest królową dygresji, która przeplata tematykę społeczną z romantyczną, intymną szczerością, wpuszczając do swojego świata znakomitych muzycznych gości.

Żurkowski muzycznie oscyluje wokół alternatywnego rocka z silnym wsparciem brzmień elektronicznych. Ostatni krążek KURZ (2022 r.) z miejsca zdobył serca słuchaczy gitarowego grania, o czym z pewnością przekonają się uczestnicy festiwalu.

Izzy & the Black Trees to połączenie brudnych, punkowych gitar i charyzmatycznego głosu wokalistki. Żywioł na scenie, spokój i surowa, elektryzująca energia. Analogowe power trio z Krakowa, czyli cinemon, muzycznie oscyluje gdzieś pomiędzy rockową klasyką, sceną Seattle i współczesną alternatywą, niestroniącą od eksperymentów spoza gatunków. Ma być piosenkowo, hałaśliwie i prawdziwie.

Carnal powstał blisko ćwierć wieku temu i od samego początku koncentruje się na surowości, rytmie, ale również melodyjności i klimacie przy tworzeniu muzyki. To też przede wszystkim grupa przyjaciół, która doskonale się rozumie i uwielbia ze sobą pracować.

Jarocińska publiczność usłyszy też południowo-amerykańskiego bluesa z pazurem w wykonaniu grupy Blues Monkey, rockowy vibe i elektryzujące, nowoczesne brzmienie klawiszy od STORO oraz undergroundowe dźwięki Stahoo.

Przypomnijmy, że do 26 maja trwa internetowe głosowanie w Jarocińskich Rytmach Młodych. W tym roku przyszła rekordowa liczba blisko 400 zgłoszeń! Teraz to internauci, wraz z komisją konkursową zdecydują, kto z półfinalistów wystąpi podczas koncertu finałowego w jarocińskim amfiteatrze.

Ceny biletów i karnetów:

II pula:

Karnet trzydniowy: 239 zł

Bilet na pole namiotowe: 99 zł

Bilety dostępne od 15 grudnia 2022 roku (godz. 12.00) do 31 maja 2023 roku (godz. 11.59) lub do wyczerpania puli biletów.

III pula:

Karnet trzydniowy: 269 zł

Bilet na pole namiotowe: 119 zł

Bilety dostępne od 31 maja 2023 roku (godz. 12.00) do wyczerpania puli biletów.

Cena wstępu na pole namiotowe dla jednej osoby wynosi: 99 zł (II pula), 119 zł (III pula). Wysokość ceny pola namiotowego zależy od obowiązującej puli biletów festiwalowych.

Cena za bilet dla kampera wynosi 350 zł + 50 zł od każdej osoby. Liczba miejsc jest ograniczona.

Dzieci do 6. roku życia uczestniczą w wydarzeniu bezpłatnie. Wiek powinien zostać potwierdzony dokumentem tożsamości dziecka przy wejściu na teren imprezy.