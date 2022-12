Stali bywalcy Jarocin Festiwalu mogą już planować urlopy. Impreza odbędzie się w dniach 13–16 lipca 2023. Organizatorzy w końcu ogłosili pierwsze gwiazdy nadchodzącej edycji imprezy. Kogo zobaczymy w Jarocinie?

Jarocin Festiwal z pierwszymi gwiazdami. Kogo zobaczymy w 2023?

Jarocin Festiwal startuje z sezonem ogłoszeń. Nadchodząca edycja festiwalu to trzy dni z czołówką polskiej muzyki gitarowej i wydarzeniami specjalnymi. Na imprezie zagrają - Renata Przemyk, Nosowska, Closterkeller, Proletaryat, The Bullseyes, WaluśKraksaKryzys i Anieli.

Całość tradycyjnie już poprzedzi konkurs dla debiutantów – Jarocińskie Rytmy Młodych (13 lipca). Pierwsze wieści z kultowego festiwalu z pewnością przypadną do gustu miłośnikom mocnego grania z całej Polski.

Na przyszłorocznym Jarocin Festiwal zagra m.in. świętująca niedawno 30-lecie pracy artystycznej niepokorna Renata Przemyk. Rockowe brzmienie, poruszające teksty, elementy etniczne, a także biały śpiew, a to wszystko okraszone dużą dozą ironii i dystansu. Wokalistka ma na koncie kilkanaście albumów solowych.

Kolejnym mocnym żeńskim punktem line-upu jest Katarzyna Nosowska, która musi wynajmować sporych rozmiarów magazyn, by pomieścić wszystkie statuetki i dyplomy dla najlepszej wokalistki i autorki tekstów. Chętnie eksploruje też sfery spoza świata muzycznego, w tym bardzo aktywnie działa na Instagramie i pisze książki.

Do pogo porwielegenda polskiej sceny rockowej – grupa Proletaryat. Zespół od początku porusza się w estetyce crossover, łącząc punk, hardcore i metal. Charakterystyczne brzmienie z mocnymi, zaangażowanymi tekstami sprawia, że fascynacja zespołem od lat nie ustaje. Premiera nowego albumu jest zaplanowana na wiosnę 2023 roku.

W Jarocinie zagra też czołowy przedstawiciel nurtu tzw. klimatycznego rocka, czyli Closterkeller z Anją Orthodox na czele. Od czasów debiutu muzyka grupy przeszła ewolucję od zimnofalowych brzmień, przez flirt z ciężkim metalem, aż do psychodelicznego, nieco zakręconego pop-rocka. A cała ta muzyczna budowla dumnie stoi na potężnym, gotyckim fundamencie.

WaluśKraksaKryzys to gitarowe objawienie 2019 roku i laureat Jarocińskich Rytmów Młodych z 2020 roku. Jego muzyka jest mieszanką nośnych riffów, elektroniki i słodko-gorzkich obserwacji związanych z codziennością (rówieśników) Walusia. Artysta sam o sobie mówi, że jest prostym w obsłudze chłopakiem, a pytany o teksty bezradnie rozkłada ręce i ze śmiechem odpowiada: „Są tak dosłowne, że nie wiem, co jeszcze mógłbym powiedzieć... Moja muzyka to poezja śpiewana na petardzie”.

The Bullseyes, laureat Jarocińskich Rytmów Młodych z 2022 roku, podczas festiwalu zaprezentuje rockowy, multimedialny show. Twórczość duetu docenili dziennikarze muzyczni, a Jarek Szubrycht z „Gazety Wyborczej” podkreślił, że The Bullseyes to obecnie jedyny polski zespół parający się klasycznie pojmowanym rockiem. W Jarocinie zagra też debiutujący w 2022 roku duet Anieli. Grupę tworzą muzycy, których piosenki od lat śpiewa cała Polska. Wokalistka Joanna Prykowska to niezwykły głos Firebirds. Z kolei Paweł Krawczyk napisał muzykę na większość płyt zespołu Hey. Jako Anieli otwierają nowy rozdział swoich muzycznych życiorysów.

Jarocin Festiwal 2023: Ceny biletów i karnetów

Ceny biletów i karnetów:

I pula:

Karnet trzydniowy: 199,00 zł

Bilet na pole namiotowe: 79,00 zł

Bilety dostępne od 1.12.22 (g. 12:00) do 21.12.22 (g. 11:59) lub do wyczerpania puli biletów.

II pula:

Karnet trzydniowy: 239,00 zł

Bilet na pole namiotowe: 99,00 zł

Bilety dostępne od 15.12.2022 (g. 12.00) do 31.05.2023 (g. 11.59) lub do wyczerpania puli biletów.

III pula:

Karnet trzydniowy: 269,00 zł

Bilet jednodniowy: 199,00 zł

Bilet na pole namiotowe: 119,00 zł

Bilety dostępne od 31.05.2023 (g. 12:00) do wyczerpania puli biletów.

Cena wstępu na pole namiotowe dla jednej osoby wynosi: 79 zł (I pula), 99 zł (II pula), 119 zł (III pula). Wysokość ceny pola namiotowego zależy od obowiązującej puli biletów festiwalowych.

Bilety dostępne na www.jarocinfestiwal.pl.

Patronat nad Jarocin Festiwalem objęło Antyradio.