Kiko Loureiro tymczasowo opuszcza Megadeth. Muzyk ma ważny powód

Megadeth wraz z początkiem 2023 roku wyruszył w trasę koncertową. Zespół nie tylko przyciąga tłumy na koncerty, ale też cieszy się ogromnym sukcesem wydanego w zeszłym roku albumu „The Sick, the Dying… and the Dead!”. Obecnie panowie z zespołu przebywają w trasie koncertowej. Niestety nie obyło się bez komplikacji. Dalsze koncerty oczywiście odbędą się, jednak bez gitarzysty Kiko Loureiro. Muzyk został zmuszony do przerwania koncertowania. Z jakiego powodu?

Kiko Loureiro tymczasowo opuszcza Megadeth

Megadeth to jeden z tych zespołów, w którym skład co jakiś czas się zmienia. Gdy 5 września w mediach społecznościowych pojawiło się oświadczenie, że jeden z muzyków grających w zespole, zmuszony jest opuścić trasę koncertową, fani zamarli. Na szczęście decyzja jest tymczasowa i gitarzysta nie zrywa współpracy z grupą. W oświadczeniu poinformowano, że Kiko Loureiro, gitarzysta Megadeth jest obecnie bardziej potrzebny gdzie indziej, a konkretnie swoim dzieciom. Muzyk więc pakuje się i wraca do domu.

Mam coś, czym trudno się podzielić, ale zawsze lubimy was o wszystkim na bieżąco informować. Muszę na razie opuścić trasę koncertową, być w domu z dziećmi i pomóc im stawić czoła trudnym wyzwaniom, jakie wynikają z bycia „ojcami pracującymi poza domem. - brzmi fragment oświadczenia opublikowanego na Instagramie.

Kiko Loureiro jest gitarzystą w Megadeth od 2015 roku i oczywiście nic w tej kwestii się nie zmienia. Zespół zaakceptował decyzję kolegi i nie ma zamiaru również przerywać trasy. Tymczasowo muzyka zastąpi Teemu Mäntysaari, fiński gitarzysta znany z zespołów Wintersun i Imperanon.

Dziękujemy za przeczytanie artykułu do końca! Po więcej informacji zachęcamy do odwiedzenia naszego Facebooka , Twittera, TikToka i Instagrama. Żeby posłuchać, co teraz gramy, kliknij w poniższy baner.