Kolejne gwiazdy na Pol'and'Rocku 2023! Nadchodząca edycja nabiera rumieńców

Pol'and'Rock Festival 2023 z kolejnymi gwiazdami

Zapraszamy na Małą Scenę, gdzie Marek Dyjak - artysta o niepowtarzalnym, ciężkim głosie - zabierze was w fascynującą podróż pełną poruszającej sztuki, oczyszczającej ducha oraz pogodnych, celebrujących życie utworów.

Ostatnio nastąpiły pozytywne zmiany w życiu prywatnym Marka Dyjaka. W związku z tym artysta proponuje widowni "Nowego Dyjaka", który wzbogaci swój wizerunek o piosenki pogodne, przywołujące również dobre strony życia człowieczego.

Będzie to nieco kontrastujące przedsięwzięcie z dotychczasowym dorobkiem wokalisty, ale z wielką korzyścią dla widzów. Dyjakowi można zaufać, gdyż oprócz talentu do śpiewania i charyzmy ma jeszcze zdolność dobierania odpowiedniego repertuaru, i w tym względzie nigdy się nie pomylił.

Na Dużej Scenie Najpiękniejszego Festiwalu Świata pojawi się również LUIKU. Przyjmijcie zaproszenie na niezapomnianą muzyczną biesiadę!

LUIKU to jedyny w swoim rodzaju skład, którego muzyka to gorący bałkańsko-cygańsko-ukraiński dance. Utwory utkane z dźwięków akordeonu, instrumentów dętych i perkusji z miejsca porywają do tańca i zabawy. Szalona fuzja dźwięków, w której przeplatają się melodie ukraińskie, bałkańskie, tureckie, węgierskie i polskie, tworzy niepowtarzalny styl, który przez lidera zespołu określany jest jako transkarpatia.

29. Najpiękniejszy Festiwal Świata odbędzie się w dniach 3-5 sierpnia 2023 roku, już po raz drugi na płycie byłego lotniska Czaplinek-Broczyno w województwie zachodniopomorskim. Festiwal jest darmowy i niebiletowany. Poza Markiem Dyjakiem i Luiku na festiwalu zagrają też Apollo 440, Spin Doctors, Biohazard, Carpenter Brut, Napalm Death, Brodka, DRAIN, While She Sleeps, Zalewski, Bullet for My Valentine, Royal Republic, Get The Shot, LemON, Rise Of The Northstar, The Rumjacks, Lady Pank oraz Booze & Glory.