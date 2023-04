Kolejne gwiazdy w składzie Pol'and'Rock Festival 2023. Znamy też nowego uczestnika ASP

Nowe gwiazdy w składzie imprezy Pol'and'Rock Festival 2023

Jedną z nowych ogłoszonych gwiazd Pol'and'Rock Festival 2023 jest Hoffmaestro — jedenastoosobowy szwedzki zespół ska-punkowy, z impetem wdarł się na scenę muzyczną w 2005 roku, gdy ich twórczość zaowocowała niezależnym filmem "Stockholm Boogie".

Będąc zarówno twórcami, jak i reżyserami tego dzieła, obdarowali je swoją energetyczną ścieżkę dźwiękową. Film zyskał status kultowego, a ich utwór "Desperado" szybko zdobył uznanie słuchaczy. Hoffmaestro, niczym błyskawica, zapisało się w historii muzyki jako oryginalny zespół, którego dźwięki, pełne werwy i pomysłów, nie dają o sobie zapomnieć.

Na scenę P'n'R powraca również Golden Life. Gdańska legenda rockowej sceny po raz kolejny wystąpi dla Najpiękniejszej Publiczności Świata, świętując swoje 35-lecie działalności artystycznej.

Zespół powstał w 1987 roku w Gdańsku i niedługo potem doczekał się głośnego, efektownego debiutu płytowego z 1991 roku "Midnight flowers". Eklektyczna kompozycja dźwięków przypadła do gustu zarówno publiczności, jak i krytykom. To był początek drogi na szczyt dla kapeli, która stała się jedną z ikon polskiej sceny rockowej.

Dowiedzieliśmy się również, że jednym z gości ASP będzie Borys Szyc. Jest wielokrotnie nagradzanym aktorem filmowym i teatralnym, a od 2022 roku jest również producentem filmowym i współwłaścicielem firmy produkcyjnej Boma Films.

Spotkanie z Borysem Szycem odbędzie się trzeciego dnia Festiwalu, w sobotę, 5 sierpnia o 10:00.

Pol'and'Rock Festival 2023 - data i skład

Na festiwalu zagrają też m.in. Biohazard, Carpenter Brut, Napalm Death, Brodka, While She Sleeps, Zalewski, Bullet for My Valentine, Royal Republic, LemON, Rise Of The Northstar, oraz The Rumjacks.

Kolejna edycja Pol'and'Rock Festival odbędzie się w dniach 3-5 sierpnia na lotnisku Czaplinek-Broczyno w województwie zachodniopomorskim. Teren festiwalu będzie do Waszej dyspozycji od 1 sierpnia, a już pierwsze atrakcje odbędą się 2 sierpnia - m.in. festiwalowicze będą mogli zobaczyć występ kabaretu Paranienormalni. Wstęp na imprezę jest bezpłatny.