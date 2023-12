Legendarny koncert Queen trafi na wielkie ekrany. Tylko w kilku miastach

Queen to bez wątpienia legendarny zespół. Do dzisiaj ich utwory cieszą się olbrzymią popularnością. Zespół w swojej karierze zagrał mnóstwo koncertów. Niektóre były tak niezwykłe, że postanowiono do nich wrócić.

Legendarny koncert Queen trafi na wielkie ekrany

Jednym z niesamowitych koncertów, które wspominane są do dzisiaj, jest występ z 1981 roku. Koncert „Queen Rock Montreal” został zarejestrowany podczas trasy koncertowej zespołu po Ameryce Południowej. Zapisał się na kartach historii jako niezwykły również z tego względu, że było to krótko po wydaniu takich hitów jak „We Will Rock You” czy „Crazy Little Thing Called Love”.

Od tamtej chwili minęło już sporo czasu. Mimo tego koncert wciąż wspominany jest jako jeden z najlepszych występów w karierze zespołu. Teraz polscy fani będą mogli przeżyć to jeszcze raz. Legendarny koncert trafi do kin i wyświetlany będzie także w Polsce, ale tylko w kilku miastach. Za reżyserię odpowiada Saul Swimmer, który mocno skupił się na Freddiem Mercurym, co można zauważyć na nagraniach. Teraz nagranie zostało po raz pierwszy cyfrowo zremasterowane w jakości obrazu i dźwięku The IMAX Experience.

Film w kinach będzie wyświetlany tylko przez cztery dni – od 18 do 21 stycznia 2024 roku. Dla polskich fanów pokaz przygotowała sieć kin Cinema City z salą IMAX. Miasta, w których dostępny będzie film to:

Poznań

Wrocław

Kraków

Katowice

Warszawa

Łódź

Oglądaj

Źródło: Antyradio/Muzyka.interia.pl

Dziękujemy za przeczytanie artykułu do końca! Po więcej informacji zachęcamy do odwiedzenia naszego Facebooka , Twittera, TikToka i Instagrama. Żeby posłuchać, co teraz gramy, kliknij w poniższy baner!