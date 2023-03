23 lipca w katowickim Spodku odbędzie się Triple Thrash Triumph. Organizatorzy już wcześniej ogłosili, że na imprezie zagra Megadeth. Teraz zdradzili, jakie jeszcze zespoły dołączą do line-upu. Na scenie w Spodku zobaczymy również Sacred Reich i Kreator.

Megadeth zagra na festiwalu w Katowicach. Do line-upu dołączyli Kreator i Sacred Reich

Prym na europejskiej scenie thrashmetalowej wiodła scena niemiecka, a na niej Kreator, którego muzyka emanuje ekstremalną agresją. W Polsce Kreator już w połowie lat 80. zyskał legion wiernych fanów, a ich pierwsze koncerty – właśnie w Spodku – przeszły do legendy. Mijają dekady, a drużyna dowodzona przez Mille Petrozzę wciąż skutecznie sieje zniszczenie, czego dowodem zarówno ostatni album „Hate Über Alles”, jak i promującego go koncerty.

Niemal każdy polski fan metalu wchodził w lata 90. z winylem „The American Way” w skromnej jeszcze kolekcji. I dobrze, bo drugi album Sacred Reich, wydany u nas na licencji, to kawał soczystego thrashu. Być może zabrakło im szczęścia, by zrobić karierę adekwatną do talentu, ale w Katowicach nie zabraknie im repertuaru i energii, by dać nam lekcję, jak to się robi po amerykańsku.

Triple Thrash Triumph w Katowicach: Sprzedaż biletów

Bilety na Triple Thrash Triumph można nabyć na stronie www.mysticcoalition.com (bilety kolekcjonerskie) oraz za pośrednictwem serwisu eBilet.

Patronat nad wydarzeniem objęło Antyradio.