Mamy dla Was garść informacji na temat sprzedaży biletów na pojedyncze koncerty Metalliki w Warszawie w 2024 roku.

Metallica zagra dwa koncerty w Polsce - 5 i 7 lipca 2024 na PGE Narodowym w Warszawie. Początkowo w sprzedaży były dostępne bilety na oba dni, a już niebawem do sprzedaży zostaną wprowadzone bilety jednodniowe. Kiedy będziemy mogli zakupić bilety na poszczególne koncerty Metalliki?

Metallica zagra w Polsce w 2024. Kiedy rusza sprzedaż biletów na pojedyncze koncerty?

Pojedyncze bilety na koncerty Metalliki w Warszawie dostępne będą:

w przedsprzedaży dla członków fanclubu Fifth Members od poniedziałku, 16 stycznia od godz. 10:00 ,

od poniedziałku, , dla różnych innych przedsprzedaży w tym dla osób zarejestrowanych na stronie LiveNation.pl – od czwartku, 19 stycznia od godz. 10:00.

– od czwartku, sprzedaż biletów jednodniowych rozpocznie się w piątek, 20 stycznia o godz. 10:00

Jeśli należycie do Fifth Member odwiedź stronę metallica.com/presale-code, aby poprosić o nowy kod przedsprzedażowy do zakupu biletów na pojedyncze dni.

Dwudniowe bilety na weekendowe koncerty są nadal dostępne w sprzedaży. Koncerty będą się różnić setlistami z dwoma różnymi zespołami otwierającymi każdy wieczór.

Należy pamiętać, że od 16 stycznia wszystkie pakiety Enhanced Experience z wyjątkiem „Nothing Else Matters” Snake Pit Experience będą dostępne tylko jako pojedyncze pakiety na każdy dzień. „Nothing Else Matters” Snake Pit Experience, które obejmuje m.in. meet & greet oraz zwiedzanie produkcji, pozostanie wyłącznie pakietem dwudniowym i nie będzie dostępne w sprzedaży na jeden dzień.

Prezentowana na całym świecie trasa M72 ma zupełnie inny układ na stadionach niż tradycyjny – scena będzie w kole na środku płyty stadionu. Co więcej, Snake Pit zostanie przeniesiony na środek sceny, dzięki czemu fani będą mieli pełny widok (360 stopni) na scenę. Każdy weekend w ofercie ma dodatkowe atrakcje, m.in. takie jak: meet and greet, zwiedzanie produkcji z wejściem na scenę, poczęstunek w oficjalnym lounge „Black Box”, wcześniejsze wejście na stadion, czy wspomniany Snake Pit.

W sobotę między dwoma koncertami będzie mnóstwo dodatkowych atrakcji, co daje możliwość spędzania czasu z innymi fanami Metalliki.