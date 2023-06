Metalowa gwiazda na Pol’and’Rock Festival 2023! Kto dołączył do line-upu?

Kolejne gwiazdy dołączają do tegorocznego line-upu Pol’and’Rock Festival. Na Dużej Scenie wystąpi Epica - legendarny, holenderski zespół metalowy. Czas przygotować się na niesamowite połączenie metalu, orkiestry i chórów, które razem tworzą niewyobrażalnie spektakularne brzmienie.

Epica, znana ze swojego unikalnego brzmienia, jest prawdziwą legendą w świecie symfonicznego metalu. Zespół, założony przez gitarzystę i wokalistę Marka Jansena, w ciągu lat ukształtował swój charakterystyczny styl, łącząc elementy metalu symfonicznego, gotyckiego, death metalu, a nawet metalu progresywnego. Epica to prawdziwe doświadczenie dźwiękowe, które zawiera thrashowe i groove metalowe riffy, momenty power metalu, a nawet nawiązania do muzyki orientalnej.

Zespół Epica na Pol’and’Rock Festival 2023. Co to za zespół?

Wokal soprano w wykonaniu Simone Simons i growl Marka Jansena stanowią fundament dźwięku Epica. Ta wybuchowa mieszanka tworzy łatwe do zapamiętania, wyszukane i emocjonalne melodie. Teksty zespołu, często traktujące o tematach filozoficznych, psychologicznych, duchowych, moralnych, naukowych, środowiskowych, społeczno-politycznych, globalnych oraz osobistych, są tworzone przede wszystkim przez sam zespół, co czyni ich twórczość jeszcze bardziej autentyczną.

Epica jest również znana ze swojego szerokiego wykorzystania orkiestry i chórów operowych. Przekonajcie się sami, jak mocno słowo "monumentalny" nie wystarcza do opisania ich najnowszego albumu, Omega. Jest to największa i najbardziej efektowna produkcja zespołu do tej pory.

Kto jeszcze dołączył do line-upu Pol’and’Rock Festival 2023? Gwiazdy jazzu na Małej Scenie

Jazz powraca na Pol'and'Rock Festival! Grupa największych gwiazd nowej generacji polskiego jazzu zagości na Małej Scenie tegorocznej edycji Festiwalu. Przygotujcie się na prawdziwy muzyczny zawrót głowy z Jazz Forum Machine!

Zespół regularnie występuje na najważniejszych polskich festiwalach jazzowych. W swojej historii koncertował w USA, zaprezentował się także na koreańskim Jarasum Jazz Festival oraz Polish Jazz Festival in Tel Aviv w Izraelu. W 2022 roku Jazz Forum Machine, jako jedyny zespół z Polski, wystąpiło w Bremie na największych targach jazzowych w Europie Jazzahead! 2022, podczas showcase’u European Jazz Meeting. W grudniu 2022 jako jedyny zespół z Polski Jazz Forum Machine wystąpił na festiwalu Jazz Bez we Lwowie.

„Niemożliwe” na ASP: Spotkanie z zespołem Kwiat Jabłoni

To koniec festiwalowych wieści. Zespół Kwiat Jabłoni będzie tegorocznym gościem Akademii Sztuk Przepięknych. W tym roku liderzy zespołu, Kasia i Jacek Sienkiewicz, pojawią się na Festiwalu także jako goście Akademii Sztuk Przepięknych. Podczas spotkania, które odbędzie się w piątek, 4 sierpnia, o godz. 13:30, publiczność będzie miała okazję poznać historię Kwiatu Jabłoni opowiedzianą w nieco innej, tym razem nie-muzycznej, formie.

Kwiat Jabłoni to wyjątkowa polska grupa folk-popowa, która od 2018 roku z niesłabnącą siłą oczarowuje kolejnych słuchaczy. Od momentu wydania pierwszego krążka „Niemożliwe” (ze słynnym „Dziś późno pójdę spać”), zespół wypuścił już drugi album studyjny zatytułowany „Mogło być nic”, a w 2022 roku podjął się realizacji projektu specjalnego - „Wolne serca”, we współpracy z Muzeum Powstania Warszawskiego. Ich niepodrabialny styl wybrzmiewa w każdym utworze, uwodząc magiczną warstwą muzyczną i liryczną

Pol’and’Rock Festival 2023 – line-up imprezy, data, miejsce

29. Pol’and’Rock Festival odbędzie się w dniach 3-5 sierpnia 2023 r., już po raz drugi na płycie byłego lotniska Czaplinek-Broczyno w województwie zachodniopomorskim. Festiwal jest darmowy i niebiletowany. Na festiwalu zagrają także m.in.: Apollo 440, Spin Doctors, Biohazard, Carpenter Brut, Napalm Death, Brodka, DRAIN, While She Sleeps, Zalewski, Bullet for My Valentine, Royal Republic, Saint City Orchestra, The Scratch, Get The Shot, LemON, Rise Of The Northstar, The Rumjacks, Lady Pank, LUIKU oraz Hoffmaestro. Obecność na ASP potwierdzili m.in. Kabaret Paranienormalni, Borys Szyc, Karol Wójcicki i Marek Dyjak.

Po więcej informacji zachęcamy was do odwiedzenia naszego Facebooka oraz Instagrama.