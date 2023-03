29. Najpiękniejszy Festiwal Świata zbliża się wielkimi krokami. Kolejna edycja Pol'and'Rock odbędzie się w dniach 3-5 sierpnia 2023 roku na płycie byłego lotniska Czaplinek-Broczyno w województwie zachodniopomorskim. Co tydzień Jurek Owsiak w audycji na antenie Antyradia ogłasza kolejne gwiazdy, które zobaczymy na festiwalu. Tym razem poznaliśmy 2 artystów.

Metalowa gwiazda na Pol'and'Rock Festival 2023. Impreza zbliża się wielkimi krokami

Francuski metal spotyka japoński hardcore! Rise of the Northstar to niezwykłe zjawisko muzyczne, które wyłania się z paryskiej sceny metalowej, łącząc w sobie elementy hip-hopu, japońskiej kultury oraz hardcorowego punka. Zespół dołącza do line-upu Dużej Sceny podczas 29. edycji Pol'and'Rock Festival.

Dwa albumy, 3 EP-ki (w tym koncertowe wydawnictwo z 2020 roku Live In Paris) oraz hity takie jak '"Demonstrating My Saiya Style'', "Here Comes The Boom", "Sounds Of Wolves" i "Again And Again: ROTN' to wybuchowe połączenie dźwięku i wizualizacji. Trzeci z kolei album, "Showdown", wyraźnie deklaruje swój jedyny cel: skakać, headbangować i pogować!

Styl muzyczny Rise of the Northstar łączy w sobie hardcore z lat 90. z Nowego Jorku z metalem, elementami hip-hopu oraz japońską kulturą pop, mieszankę, którą zespół sam określa jako "crossover". Grupę inspirowali wykonawcy metalowi, tacy jak Rage Against the Machine, Slayer, Suicidal Tendencies, Machine Head, Pantera i Biohazard, a także hip-hopowi artyści Wu-Tang Clan, Onyx i Mobb Deep. Ich teksty opowiadają o realiach życia zespołu, posługując się odniesieniami do mangi, zwłaszcza takich jak ''Fist of the North Star'', "Dragon Ball", "Akira", "Rookies" i "Great Teacher Onizuka".

Na Pol'and'Rock Festival zobaczymy również zespół LemOn. Kapela wystąpi 4 sierpnia na Dużej Scenie.

Pol'and'Rock Festival 2023: Kto zagra?

Dotychczas organizatorzy ogłosili występy artystów: Apollo 440, Spin Doctors, Biohazard, Carpenter Brut, Napalm Death, Brodka, DRAIN, While She Sleeps, Zalewski, Bullet for My Valentine, Royal Republic, Saint City Orchestra, The Scratch oraz Get The Shot. Obecność na ASP potwierdził m.in. Kabaret Paranienormalni.