Mystic Festival 2023 ogłosił drugiego headlinera imprezy

Organizatorzy Mystic Festival ogłosili drugiego headlinera imprezy, która odbędzie się w dniach 7-10 czerwca w Gdańsku. Dotychczas udział w festiwalu potwierdziły zespoły Ghost, Phil Campbell and the Bastard Sons (z setem Motörhead), Behemoth, Voivod, Carpathian Forest i Heriot, Moonspell, Perturbator, Sleep Token, Unleashed i Soen.

Mystic Festival 2023 z drugim headlinerem

Na Mystic Festival zobaczymy francuski zespół Gojira. „Jeden z najbardziej utalentowanych i bezkompromisowych zespołów” – twierdzi magazyn „Kerrang!”. „Najważniejszy przedstawiciel współczesnego metalu” – wtóruje mu “Forbes”.

Szeroka publiczność poznała ich za sprawą koncertów u boku Metalliki czy nominacji do nagrody Grammy, ale to nie znaczy, że Gojira idzie na skróty i nagrywa single do radia. Ich muzyka to niezmiennie potęga i ciężar, które lekko zrywają się do lotu dzięki śmiałej artystycznej wizji, niosąc ważne przesłanie o świecie, który wciąż jeszcze możemy ocalić przed katastrofą.

Mystic Festival 2023 odbędzie się 7-10 czerwca w Gdańsku na terenie Stoczni.

Mystic Festival 2023: Karnety i bilety

Karnety czterodniowe Early Birds, w cenie 639 złotych

Karnety czterodniowe Early Birds VIP, w cenie 899 zł

Mystic Camp: nocleg – 99 zł

Mystic Camp: parking dla samochodu osobowego - 99 zł

Mystic Camp: parking dla kampera – 399 zł

Karnety możecie nabyć również za pośrednictwem serwisu eBilet – w ofercie sprzedaż ratalna, kupujesz dziś, płacisz później.