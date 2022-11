Mystic Festival 2023 z kolejnymi gwiazdami! Będzie szybko i ciężko

Mystic Festival 2023 - nowe gwiazdy dołączyły do imprezy

Testament, Watain, Primitive Man i Lord Of The Lost potwierdzają przybycie do gdańskiej Stoczni w czerwcu 2023.

Testament mimo czterech dekad na scenie niezmiennie imponuje siłą, która objawiła się już na pamiętnym debiucie "The Legacy", ale emanuje też z każdego dźwięku "Titans of Creation", ich trzynastego albumu, wydanego u progu pandemii.

Ogień, krew i bluźnierstwa - Watain doskonale znają formułę skutecznego blackmetalowego rytuału. Szwedzi potrafią też perfekcyjnie zbalansować w swojej muzyce niszczącą wszystko agresję z melodią, która zagnieżdża się w mózgu. Tytuł ich najnowszej płyty - "The Agony & Ecstasy of Watain" - najlepiej oddaje charakter tych dźwięków.

Primitive Man porusza się w ciemnym, dusznym i nasyconym rozpaczą trójkącie pomiędzy doomem, blackiem a sludge metalem, a Lord Of The Lost grają nowoczesny gothic metal, kreślony szerokim gestem – od mrocznych, ale przebojowych partii syntezatorów, przypominających najlepsze płyty Depeche Mode, przez zgrzytliwość i surowość industrialnego rocka po obezwładniający ciężar Rammstein. Najnowsza płyta zespołu z Hamburga nosi tytuł "Judas".

Przypominamy, że udział w festiwalu potwierdzili również Ghost, Gojira, Meshuggah, Behemoth, Exodus, Phil Campbell and the Bastard Sons (z setem Motörhead), Voivod, Moonspell, Perturbator, Alcest, Sleep Token, Carpathian Forest, Unleashed, Lucifer, Heriot i Soen.

Mystic Festival 2023 - data i bilety

Mystic Festival 2023 odbędzie się 7-10 czerwca 2023 roku w Gdańsku, na terenie Stoczni.

Obecnie w sprzedaży są różne warianty biletowe: