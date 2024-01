Mystic Festival 2024: Dołączyło 8 kolejnych zespołów

Szykujcie się na cztery bardzo intensywne dni. Nie zabraknie wielkich emocji i świetnej muzyki. Kolejnych 8 zespołów dołącza do grona artystów, którzy wystąpią na Mystic Festival 2024.

Mystic 2024: dołączyły kolejne zespoły

Riffy wagi ciężkiej dostarczą amerykańscy mistrzowie z Crowbar, ale i sensacja ostatnich sezonów z Wielkiej Brytanii, czyli Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs. Czciciele śmierci z Blasphemy nie przybywają do Gdańska w pokoju – kultowa kanadyjska grupa siać będzie pożogę i zniszczenie. Twin Temple też służą nocy, choć realizują to zupełnie innymi środkami. Zamiast prosić, jak The Rolling Stones, o współczucie dla diabła, swoim piekielnym doo-wopem zmuszą was do grzesznego tańca.

Fot. Materiały prasowe

Ze skrajności skaczemy w skrajność, z retro do nowoczesności, a nawet do przyszłości metalu i rocka. Brytyjczycy z Wargasm rozniosą scenę koktajlem electro punka i nu-metalu. Scowl to kipiący gniewem hardcore z Kalifornii. Islandię reprezentują postmetalowi wizjonerzy z Múr, a jeśli z nimi odlecicie zbyt daleko, duński Nakkeknaekker ściągnie was na ziemię swoim pełnokrwistym death metalem.

Fot. Materiały prasowe

Sprawdził się w 2023 roku, powraca w 2024 – Mystic Camp przy Placu Zebrań Ludowych, w bezpośrednim sąsiedztwie festiwalu. Bilety na Mystic Camp 2024 obejmują:

nocleg - 149 zł za 1 osobę na cały czas trwania festiwalu

parking dla samochodu osobowego (tylko dla mieszkańców Mystic Camp, posiadacz biletu za nocleg musi dodatkowo wykupić parking dla samochodu, jeśli chce nim wjechać na teren Mystic Camp) - 149 zł na cały czas trwania festiwalu

parking dla kampera wraz z przyłączem prądowym (do 2kW) - 499 zł.

parking dla motocykla – 79 zł.

Na Mystic Festival 2024 zapraszamy do Gdańska Stoczni w dniach 5-8 czerwca.

W programie m.in. Megadeth, Bring Me The Horizon, Machine Head, Bruce Dickinson, Kreator, Satyricon, Enter Shikari, Body Count, Accept, Biohazard, Chelsea Wolfe, Furia, Fear Factory, Leprous, Thy Art Is Murder, Graveyard, Sodom, Orange Goblin, Life Of Agony, Lord Of The Lost, Insomnium, Terrorizer, Vio-Lence, Suffocation, Twin Temple, High On Fire, Mysticum, Asphyx, Crowbar, Textures, Blackgold, High Vis, Mānbryne, Villagers Of Ioannina City, 1000mods, Hanabie, Dool, Vltimas, Blasphemy, Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs, Owls Woods Graves, Wargasm, Crystal Lake, Gutalax, Ghøstkid, Skalmold, Gaupa, Zamilska, Humanity’s Last Breath, Sanguisugabogg, Cage Fight, Ithaca, Endseeker, Lik, Wayfarer, Lamp of Murmuur, Schizma, Ampacity, Sznur, Evil Invaders, Party Cannon, Dodsrit, Witching, Embrional, Dvne, Scowl, Hellfuck, Massive Wagons, Ditz, .Wavs, ten56., Múr i Nakkeknaekker.

Więcej informacji i bilety: www.mysticfestival.pl

Obecnie w sprzedaży:

Karnety czterodniowe Early Bird, w cenie 749 złotych.

Karnety czterodniowe VIP, w cenie 1299 zł.

Źródło: Antyradio/Materiały prasowe

