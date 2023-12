Insomnium, Terrorizer, Textures, Vltimas, Villagers Of Ioannina City, Gutalax, Skálmöld, Gaupa, Evil Invaders, Party Cannon, Dödsrit, Witching, Dvne, Massive Wagons, Ditz oraz ten56. zapowiadają wizytę w Gdańsku. To kolejnych 16 artystów, którzy przyjadą na Mystic Festival.

Mystic Festival 2024: Kolejnych 16 zespołów w programie

Melancholijny i melodyjny metal proponuje fińskie Insomnium, ale może też być brutalny i bezkompromisowy – kultowy Terrorizer powraca na scenę, znowu z Davidem Vincentem i Pete’em Sandovalem w składzie! Co ważne, jeden z najważniejszych głosów death metalu zabrzmi w Gdańsku na dwóch koncertach – David wystąpi również na czele Vltimas, supergrupy, którą założył z Blasphemerem (ex-Mayhem) i Flo Mounierem (Cryptopsy).

„Sex, Drugs and Fecal Gore” – tytuł tej piosenki dobrze oddaje brzmienie i charakter koncertów czeskiej kapeli Gutalax. O dobrą zabawę zadbają też Brytyjczycy z Party Cannon, ze swoim miażdżącym slam death metalem. Przeciwległy biegun muzycznych wrażeń zagospodarują Grecy z Villagers of Ioannina City, znani z progresywnego podejścia do stoner rocka i Szwedzi z Gaupa, grający psychodelicznego hard rocka.

Tym, co w metalu cenią technikę i doskonałe brzmienie sporo do zaoferowania będą mieli Textures, mistrzowie progmetalu kategorii ciężkiej oraz Evil Invaders, swobodnie poruszający się na terytorium pomiędzy thrashem a heavy metalem. Dvne to też w pewnym sensie metal progresywny, ale pozostający pod przemożnym wpływem postmetalowego monumentalizmu.

Skálmöld przywiozą z Islandii pieśni o bitewnych przewagach wikingów, Dödsrit poturbują wszystkich chętnych black metalem na d-beatowym napędzie, a rannych dobiją Amerykanie z Witching, którzy blackmetalową agresję równoważą doomową powagą. Massive Wagons zapraszają na bezwstydną, głośną rock’n’rollową imprezę, Ditz niby też grają rocka, ale na poważnie, z ambicjami i solidną domieszką hardcore’a. Stawkę zamykają ten56., którzy przyjadą z Paryża, by rozpętać chaos miksturą deathcore’a z nu-metalem.

Mystic Festival 2024 odbędzie się w gdańskiej Stoczni w dniach 5-8 czerwca.

W programie m.in. Megadeth, Bring Me The Horizon, Machine Head, Bruce Dickinson, Kreator, Satyricon, Enter Shikari, Body Count, Accept, Biohazard, Chelsea Wolfe, Furia, Fear Factory, Leprous, Thy Art Is Murder, Graveyard, Sodom, Orange Goblin, Life Of Agony, Lord Of The Lost, Insomnium, Terrorizer, Vio-Lence, Suffocation, High On Fire, Mysticum, Asphyx, Textures, Blackgold, High Vis, Villagers Of Ioannina City, 1000mods, Hanabie, Dool, Vltimas, Crystal Lake, Gutalax, Ghøstkid, Skalmold, Gaupa, Humanity’s Last Breath, Sanguisugabogg, Cage Fight, Ithaka, Endseeker, Lik, Wayfarer, Lamp of Murmuur, Evil Invaders, Party Cannon, Dodsrit, Witching, Dvne, Massive Wagons, Ditz i ten56.

Więcej informacji i bilety: www.mysticfestival.pl

Obecnie w sprzedaży:

Karnety czterodniowe Early Bird, w cenie 749 złotych

Karnety czterodniowe VIP, w cenie 1299 zł

Karnety można nabyć również za pośrednictwem serwisu eBilet – w ofercie sprzedaż ratalna.

