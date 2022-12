Organizatorzy Mystic Festival 2023 ogłaszają kolejne kapele, które dołączają do składu imprezy. Tym razem nie legendy metalu, ale przyszłe gwiazdy gatunku. Do składu festiwalu dołączają: Employed To Serve, Earthless, Horskh, Pupil Slicer, Orbit Culture, Ne Obliviscaris, Sylvaine i LLNN.

Mystic Festival z młodymi gwiazdami metalu. Kto zagra na imprezie?

Post-hardcore, nu metal i thrash żyją w ich muzyce zaskakująco zgodnie. Employed to Serve to brytyjski kwintet, na froncie którego stoi kipiąca wściekłością wokalistka Justine Jones. Korzystając z wymuszonej przez zarazę przerwy od intensywnego koncertowania, Employed To Serve skończyli pracę nad swoim czwartym pełnowymiarowym materiałem, płytą „Conquering".

Cenione kalifornijskie trio Earthless, które pustynny sound amerykańskiego południa łączy z wpływami brytyjskiej klasyki hard rocka, krautrockowym transem i japońską psychodelią. Daleki odlot i głębokie zanurzenie, które doskonale oddają tytuły płyt zespołu, choćby „Rhythms from a Cosmic Sky” (2007) i “Black Heaven” (2018). Na koncertach dochodzi do tego żywioł improwizacji, więc Earthless każdorazowo zabiera słuchaczy w inną podróż.

Francuzi z Horskh perfekcyjnie opanowali rzadką umiejętność tworzenia muzyki, która może się sprawdzić w klubie tanecznym, ale i wywołać zamieszki pod sceną. Electro przenika się u nich z industrial metalem, obezwładniający rytm z brutalnością i ciężarem. Koncertowali m.in. z Ministry, Igorrem i Perturbatorem, i właśnie w takim towarzystwie powinni się czuć jak u siebie w domu

Pupil Slicer - nazwa projektu, na którego czele stoi wokalistka i gitarzystka Kate Davies może i brzmi groteskowo, ale muzyka tria z Londynu to poważna sprawa. Mowa o niebezpiecznym, gniewnym, nieprzewidywalnym math-metalu, chaosie wcielonym. Ich debiutancki album „Mirrors” zebrał wiele pochwał, a zespół porównywano m.in. do The Dillinger Escape Plan i Converge, choć bez wątpienia Pupil Slicer mają własną jazdę. Bez hamulców.

“Życie nie jest sprawiedliwe. Wszyscy to wiemy. Ale wciąż głęboko irytujący jest fakt, że zespoły tak bezsprzecznie wspaniałe jak Orbit Culture niezmiennie nagrywają dla małych wytwórni i są przeważnie poza radarem metalowego mainstreamu” – żalił się recenzent Blabbermouth. Brak gwiazdorskiego statusu na szczęście nie przeszkadza Szwedom w tworzeniu melodyjnego death metalu z amerykańskim groovem, rzeczywiście muzyki najwyższej próby. Dowodów szukajcie na albumie „Nija” (2020) i oczywiście na koncertach.

Australijczycy z Ne Obliviscaris, którzy grają muzykę wymyśloną w XXI wieku – to z jednej strony metal progresywny, ambitny, zaawansowany technicznie, z drugiej dążący do ekstremy, groźny. Przemawiający zarówno głosem śpiewającego czysto Tima Charles, jak i growlującego Xenoyra. Do tego dochodzą aranżacje spoza metalowego arsenału i obfite partie skrzypiec. Na 2023 roku planują nowy album „Exul”, kolejne poszerzenie granic metalu.

Kathrine Shepard, znana światu jako Sylvaine, dryfuje na wodach niczyich, pomiędzy post-black metalem, ambientem i folkiem. Z płyty na płytę – ostatnia to tegoroczna „Nova” – jej wizja jest coraz bardziej indywidualna i coraz bardziej wciągająca.

Zespół LLNN sam siebie słyszy jako twórców muzyki „mrocznej, ciężkiej i postapokaliptycznej” – i właściwie niczego więcej dodawać nie trzeba. Duński kwartet brzmi jak zderzenie z pociągiem, jak koszmar z którego nie możesz się obudzić, jak bękart sludge’u, post-metalu i hardcore’a, za sprawą majestatycznych partii klawiszowych podróżujący po światach rodem z dystopijnych filmów science-fiction i przerażających gier wideo.

Patronat nad festiwalem objęło Antyradio.

Mystic Festival 2023: Sprzedaż karnetów i biletów

Przypominamy, że udział w festiwalu potwierdzili również Ghost, Gojira, Testament, Meshuggah, The Hellacopters, Behemoth, Exodus, Watain, Phil Campbell and the Bastard Sons (z setem Motörhead), Voivod, Godflesh, Moonspell, Perturbator, Alcest, Greg Puciato, Grave, Primitive Man, Sleep Token, Carpathian Forest, Lord Of The Lost, Unleashed, Lucifer, Bury Tomorrow, Heriot, Undeath i Soen.

Mystic Festival 2023 odbędzie się 7-10 czerwca w Gdańsku, na terenie Stoczni. Więcej informacji i bilety znajdziecie na naszej stronie: www.mysticfestival.pl

Obecnie w sprzedaży:

Karnety czterodniowe Early Birds, w cenie 639 złotych

Karnety czterodniowe Early Birds VIP, w cenie 899 zł

Mystic Camp: nocleg – 99 zł

Mystic Camp: parking dla samochodu osobowego - 99 zł

Mystic Camp: parking dla kampera – 399 zł

Karnety możecie nabyć również za pośrednictwem serwisu eBilet – w ofercie sprzedaż ratalna, kupujesz dziś, płacisz później: www.ebilet.pl