Nowe gwiazdy na Pol'and'Rock Festival 2023. Znamy także kolejnego gościa ASP

Pol'and'Rock Festival 2023 z nowymi gwiazdami

Wesoły skład Steve 'n' Seagulls specjalizuje się w coverach znanych i lubianych piosenek, prezentując je w zupełnie nowej odsłonie utkanej z dźwięków muzyki country, której nie da się oprzeć. Uwodzicielski tembr głosu głównego wokalisty i radosne brzmienie instrumentalnych kompozycji tworzą niepowtarzalny styl, który wymyka się ramom definicji.

Kapela wydała cztery albumy, odtwarzając hardcorowe klasyki w rytmie bluegrass i występowała na licznych festiwalach muzycznych w całej Europie, a ich cover "Thunderstruck" z repertuaru AC/DC ma ponad 150 milionów wyświetleń na YouTubie:

Oglądaj

Drugim ogłoszonym zespołem jest natomiast Zacier, którego liderem jest Mirosław "Zacier" Jędras, odpowiedzialny za tworzenie tekstów i komponowanie muzyki. W grupie pełni funkcję wokalisty, gra na klawiszach oraz na wielu innych instrumentach, takich jak gitara, skrzypce czy fujarka. Obecnie wraz z Zacierem występują: DJ Mrufka (syn Jędrasa) na perkusji, Dr Yry na gitarze basowej oraz Dziarski (Andrzej Matuszczak) na gitarze.

Oglądaj

Kolejnym gościem Akademii Sztuk Przepięknych będzie zaś Tomasz Zieliński. W lockdownie zainicjował akcję „okienka”, czyli serię bezpłatnych, codziennych rozmów z dziećmi i ich rodzicami, o tym, jak się dogadać i usłyszeć. Tytuł warsztatów, które są efektem tej akcji „Wszechwiedzący, słodko-pierdzący dorosły” wymyśliły dzieciaki z „okienka”, a jego córka, Ania, dodała mu odwagi, by pod nim dzielił się wiedzą, jaką otrzymał podczas „okienkowych rozmów”. W trzynastu edycjach tego warsztatu wzięło udział blisko dwadzieścia tysięcy rodziców, którzy ponieśli ideę wsłuchania do swoich domów.

Spotkanie z Tomaszem Zielińskim odbędzie się w piątek, 4 sierpnia o godzinie 11:30.

29. Najpiękniejszy Festiwal Świata odbędzie się w dniach 3-5 sierpnia 2023 roku, już po raz drugi na płycie byłego lotniska Czaplinek-Broczyno w województwie zachodniopomorskim. Festiwal jest darmowy i niebiletowany.

Poza Steve 'n' Seagulls i Zacierem na festiwalu zagrają też Apollo 440, Spin Doctors, Biohazard, Carpenter Brut, Napalm Death, Brodka, DRAIN, While She Sleeps, Zalewski, Bullet for My Valentine, Royal Republic, Get The Shot, LemON, Rise Of The Northstar, The Rumjacks, Lady Pank, Booze & Glory, LUIKU oraz Hoffmaestro. Obecność na ASP potwierdził Kabaret Paranienormalni oraz Borys Szyc.